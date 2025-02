Case Almasri, governo em sala de aula

11:00

“O primeiro -ministro mentiu para os italianos quando forneceu uma reconstrução falsa e afirmou que o governo não tinha e não tinha responsabilidade na libertação e expulsão do comandante da Líbia Almari. Tudo isso torna o governo politicamente fortemente responsável ”, disse ela. Omnibus em La7, Secretário +Europa, Riccardo Magi. “O governo não sabia: ele foi informado da prisão, adotada em 18 de janeiro, foi informada sobre a prisão de 19 anos. E o ministro Nordio dormiu sono injustificado e irresponsável. Tribunal de Recurso. O judiciário não tem nada a ver com isso, tanto que o judiciário, o Tribunal de Apelação, no qual a vontade política do governo estava nas costas ”, concluiu Magi.