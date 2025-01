Case Almasri, Meloni: “ao lado da defesa da Itália”. O trabalho das salas de aula parlamentares foi suspenso até terça -feira

“Nosso compromisso de defender a Itália continuará como sempre com determinação e sem hesitar. Quando a segurança da nação e os interesses dos italianos estão em jogo, não há espaço para degraus. Bem no caminho ”. O primeiro -ministro Giorgia Meloni escreve nas mídias sociais.

“O governo não se confronta com o Parlamento”, “hoje estamos prontos para relatar, mas há uma pergunta nova e impressionante, acredito que é sem precedentes. Reflete o momento do que e quando relatar o Parlamento. Ministro das Relações com o Parlamento Luca Ciriani no final do líder do grupo diz isso. É necessário “diferir apenas alguns dias”. “É avaliado se é apropriado ou não”, se eles são Nordio e plantados “, e isso é o melhor para a estréia”.

“É simplesmente absurdo pela combinação das críticas do judiciário associado à reforma ao que aconteceu. Todos os dias, os municípios cumprem seu dever rigoroso, profissionalismo e imparcialidade. O fato de que pode haver uma avaliação crítica das iniciativas da reforma constitucional não tem significado com outras coisas. O ministro Anm Salvatore Casciaro, portanto, sobre os anúncios das queixas dos líderes do governo sobre o caso de Almari. “Esta é uma comunicação sobre a transferência de documentos no Tribunal de Ministros, então a lei diz”, acrescenta.

‘A comunicação da transferência de documentos para o Tribunal de Ministros é um ato adequado que está considerando a lei constitucional estipulando que as atividades investigativas são realizadas pelos ministros e não pelo Gabinete do Ministério Público. Obviamente, queixas e imaginativas infundadas talvez possam ser uma classificação de classificação muito pequena, e aparentemente isso não foi considerado o caso nesse tipo ”, acrescentou Casciaro.

Vídeo Meloni: “Eu não estou extinto e não tenho intimidação”

As salas de aula parlamentares foram suspensas até terça -feira. Nordio-Pantasi, Informações Impossíveis hoje



O trabalho das salas de aula da câmara e do Senado é suspenso até terça -feira. Isso foi decidido sobre as conferências dos líderes do grupo a pedido da oposição após o fracasso dos ministros de Nordio e estabelecido no caso de Almasri e a investigação envolvida na qual o primeiro -ministro Meloni está envolvido.

“Não continuaremos com as obras até que o governo esclareça os contornos de uma história que não é apenas judicial, mas essencialmente política e muito séria”, disse o líder do Partido Democrata Francesco Boccia no final da reunião e, juntamente com colegas M5s. Avs e Itália Viva. Outro líder do grupo foi convocado na terça -feira às 15h.

Os ministros Carlo Nordio e Matteo enviaram uma carta aos presidentes da Câmara e ao Senado para dizer que “de acordo com as informações sobre informações de acordo com o procedimento e de acordo com o mistério da investigação, as informações não podem ser fornecidas“ hoje em O caso de Almasri. Ele foi relatado pelo Ministro das Relações com o Parlamento Luca Ciriani depois de encontrar o líder do grupo na Câmara.

Nordio al Copasir, o caso de Almasri não falou



Se aprendermos, hoje na audiência de Copasir, o ministro da Justiça Carlo Nordio, que durou cerca de uma hora e um quarto, não diferiu da história da Líbia Usam Njeem Almari, com base em intervalos preliminares que Lorenzo Guerini teve com guardasigilli . A audiência foi, portanto, mantida em outros pontos acordados anteriormente. No caso de Almasri, o Copasir ainda analisará os partidos.

