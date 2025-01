Case Pedri, antigo primário. “A realidade não existe”

O antigo Hospital Primário Primário em Santa Chiara, em Trent, Saverio Tateo e seu representante Lilian Mereu, foram acusados ​​de um padrão completo do julgamento do GUP Trento, Marco Tamburrino, acusações de mau manuseio e continuamente contra o ministério. Segundo um juiz que pediu ao artigo 530 parágrafos dois dos procedimentos criminais, isso não existe.

O procedimento surgiu da investigação seguida de desaparecimento, 4 de março de 2021, ginecologista Sara Pedri.

As razões para a punição, cujas instalações foram lidas pelo juiz na Câmara do Conselho na presença de dois réus, serão armazenadas em noventa dias. A satisfação foi expressa pelos advogados. “Fórmula completa: não há fato para os dois médicos. Eu diria o que sempre esperamos ”, disse o advogado Mario Murgo e representou o Dr. Liliana Mereu quando estiver indo para a sala de aula. “Eles são inocentes, como sabíamos desde o início desta história. Por quatro anos, trabalhamos por razões robustas, com a crença de que a jurisdição os reconhecerá e assim foi ”, disse Salvatore Scuto, o defensor Tateo junto com o advogado Nicola Stolfi.

“Certamente, porque estávamos convencidos de que seguimos o sulco claramente monitorado pelo Tribunal do Tribunal de Cassação. Ainda há preocupação porque o escritório do escritório do promotor público acreditava que ele tinha que buscar a acusação, que então provou ser infundada”. Stolfi acrescentou.

“A história sofre de um mecanismo difícil de avaliar a responsabilidade real dos réus em relação ao caso de crime questionável. Não há crime em nosso sistema que lida especificamente com o mobbing, este é um tópico que foi tratado nesse processo e foi tratado e foi tratado nesse processo e foi tratado e há muito tempo ”, comentou o advogado Andrea de Bertolini, representando sete trabalhadores cívicos formados.

