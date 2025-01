Case Pelicot, marido sob prensa por assassinato

Os novos fantasmas de Dominique Pelicot vêm do passado, um homem que drogou sua esposa Gisèle com medicamentos por 10 anos e convocou dezenas de homens contratados na web em casa para estuprar e estuprar. Por esse motivo, ele foi condenado a 20 anos de prisão em dezembro, mas hoje ele foi levado à cela, onde foi preso no regime de isolamento para investigar em duas “casas frias” não resolvidas e namorando até os anos 90, estupro, estupro, estupro e assassinato. No primeiro, Pelicot – que tem 72 anos e decidiu não apelar contra a sentença de 20 anos – investigada com base em seu DNA; Na segunda analogia de seu “Modus operandi”, com uma história que ele tinha como vítima de Gisèle. Nantere, nos portões de Paris, foi chamado a Court Nathalie Turquey, um dos três juízes da seção “Caso frio”. Ele fornecerá o interrogatório que – se aprendermos – pode levar várias horas.

O juiz quer reabrir dois casos que permaneceram sem solução desde os anos 90 e para os quais Pelicot já foi investigado: uma tentativa de estuprar um agente imobiliário de oito anos em 1999 e femicida Sophie Narem, também um agente imobiliário que em 1991 Em 1991, 1991, na época da realidade, ele tinha 23 anos. Nenhum deles foi resolvido, mas quando o DNA Dominique Pelicot foi aceito como parte da investigação de estupro sofrida por uma ex -mulher, surpreendente semelhanças com o DNA encontrado no caso de 1999. No que diz respeito a Sophie Narem, investigadores, investigadores, investigadores, investigadores, Investigadores, investigadores, investigadores, em vez disso, encontraram analogia entre o assassino de Modus operandi e Pelicot. Dominique Pelicot nega qualquer envolvimento no assassinato de Sophie Nareme. Enquanto para uma tentativa de estuprar em 1999, ele confessou sua culpa depois de ser colocado em um estado de detenção e questionando o tapete na vida no caso de estupro Mazan, com sua ex -vítima Gisèle por 10 anos. Era outubro de 2022 e os investigadores o apresentaram antes das evidências da descoberta das trilhas de seu DNA em uma mancha de sangue encontrada no sapato Vitthima. Após o segundo interrogatório, no entanto, ela se concentrou mais na dinâmica da realidade, mas Pelicot negou que ele pretendia estuprar a garota e especificar durante os interrogatórios que ele só tentava sob as roupas dela, que se afastaram para escapar de seus experimentos.

Força e dignidade, Gisèle Pelicot já é um símbolo – Estuprado por 10 anos por dezenas de homens que ligaram para o marido

