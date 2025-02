Case Russyjr, os promotores receberão relatórios sobre Calamucci-Gallo

O promotor acrescentou Letizia Mannello e a promotora Rosaria Stagnaroproprietários de arquivos Alegada violência sexual por quem Leonardo Apache La Russa está sendo investigadoAssim, Estão trabalhando para obter uma declaração em Samuele Calamucci e Carmine Gallo Publicado no próximo procedimento, vinculado aos primeiros meses, em um grupo equilibrado e alegada documentação ilegal.

De fato, no Gabinete do Promotor Público em Milão, houve uma reunião entre o promotor Marcello Viola e os dois promotores, depois de ontem no jornal que foi publicado no conteúdo do relatório Samulu Calamucci, que o diria em 19 de maio de 2023, No dia em que a menina acordou em casa, russo convenceu que havia sofrido abuso e, quando o caso ainda não sai da mídia (a queixa de uma garota é um mês depois), ela ouviu o Enrico Pazpali falar do telefone com isso ” Ignazius “, referindo -se ao presidente do Senado, a história de supostos abusos.

Então o Pazzzi, presidente da AutoSoSoSpospose Fiera Milano e proprietário da Equage, também conversou com o Exército. Declarações semelhantes também viriam do ex -superpolizoth Carmine Gallo.

Os promotores do caso de suposta violência recebem essas minutos, ainda excluem porque um promotor que já realizou mesas e outros elementos perguntando aos supostos contatos de La Russ-Pazali agora quer fazer informações, começar do zero, ler dados e,, Se eles também fizerem alguma audição.

O tempo exato da investigação da emissão de suposto abuso que diminuirá nos próximos dias. A investigação foi quase definida, mas qualquer nova investigação deve aprovar um pedido de extensão do juiz da investigação.

