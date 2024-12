Casemiro deixa o Manchester United

VIVA – A estrela do Manchester United Casemiro teria concordado em deixar Old Trafford na janela de transferências de janeiro.

No verão de 2022, o meio-campista brasileiro Casemiro tomou a decisão de encerrar sua ilustre carreira no Real Madrid com uma transferência para o United, em um acordo supostamente avaliado em £ 70 milhões.

Desde então, Casemiro disputou 104 partidas pelos Red Devils e marcou 15 gols.

O jogador de 32 anos foi um jogador importante em sua primeira temporada, mas sua forma caiu drasticamente na temporada passada, levando a relatos que o associavam a uma transferência de Old Trafford.

Até ao momento na época 24/25, Casemiro já não é a principal opção após a chegada de Manuel Ugarte.

O jogador brasileiro também vive um tempo de jogo limitado desde a chegada de Ruben Amorim.

Como resultado, antes da janela de transferências de janeiro, Casemiro foi associado a uma transferência.

Segundo o meio de comunicação brasileiro UOL, Casemiro concordou em deixar o United no próximo mês e clubes da Arábia Saudita estariam interessados.

Clubes como Al Nassr, Al Ittihad, Al Hilal, Al Ahli, Al Ettifaq e Al Qadsiyah estão ligados.

No entanto, os clubes da Saudi Pro League terão que pensar em como adicionar Casemiro ao seu elenco, após relatos afirmarem que nenhum de seus times tem vaga para um jogador estrangeiro.

Na noite de segunda-feira, Casemiro foi titular no meio-campo do United contra o Newcastle United, na ausência de Ugarte.

Depois de desperdiçar grande chance no primeiro tempo, Casemiro foi expulso aos 65 minutos e substituído por Alejandro Garnacho.

O United perdeu o jogo por 2-0, após o qual Amorim disse: “É muito difícil. Este é um dos piores momentos da história do nosso clube. Temos de aceitar mais uma derrota diante dos nossos adeptos e o Newcastle foi melhor.” .

“Sofremos dois gols e, neste momento, é difícil reverter o resultado. Este é um momento muito difícil para todos, por isso temos que continuar fazendo o nosso trabalho. Não há outro jeito”.