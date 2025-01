Caso Almasri, Meloni foi a Mattarelly na terça -feira para contar uma investigação

Os recursos da Presidência da República estipulam que o primeiro -ministro, Giorgia Meloni, se reuniu na tarde de terça -feira na tarde de terça -feira com o presidente da República Sergio Mattarella para lhe dizer que ele havia recebido do promotor romano e de outros membros do governo em o registro suspeito.

Um quarto de hora em Palazzo Chigi para Giulia Bongiorno, advogado e senador da liga, que tem a tarefa de representar o primeiro -ministro Giorgio Meloni, ministro do Interior Matteo, set, Juiz Carlo Nordio, e recomendo a presidência com o Alfredo Manovano Serviços Secretos, investigado para Almasri.

Um quarto de hora em Palazzo Chigi para Giulia Bongiorno, advogado e senador da liga, que tem a tarefa de representar o primeiro -ministro Giorgio Meloni, ministro do Interior Matteo, set, Juiz Carlo Nordio, e recomendo a presidência com o Alfredo Manovano Serviços Secretos, investigado para Almasri.

Almasri é o comandante da Polícia Judicial da Líbia Osamy Najim e diretor da prisão de Mitiga, perto de Trípolis. Para o Tribunal Penal Internacional, 34 pessoas seriam mortas na prisão da Líbia de Mittig e a criança (ANSA) seriam estupradas

“Não tenho declarações quando tenho que fazer uma declaração, eu as farei”, disse o senador da liga deixando o Palazzo Chigi. Bongiorno favoreceu a não responder perguntas sobre esse assunto, nem aqueles que pediram que ela respondesse a dúvidas levantadas pelo PD, segundo as quais ele é “inadequado” e como presidente do Senado para o primeiro -ministro e outros membros do governo .

“Vamos conversar mais”, disse Bongiorn, “se eu puder falar, escolhemos isso no momento. Talvez em uma hora ou um dia eu falo com você. Eu tenho que fazer mais e depois falo sobre tudo ”.

Oposição de raiva. Renzi: “Sério, que o governo apagará as informações de retirada”



O líder da Itália Viva Matteo Renzi Ataque o governo e convide o fato de que o portal executivo “em sua própria iniciativa para a informação do Ministro do Interior” “muito grave”. Segundo Renzi, Meloni move “o debate sobre a politização da justiça”. Meloni está “sob a chantagem do estuprador da Líbia”, diz Riccardo RicciardiChefe do grupo M5S na câmara.

“Para este governo, tudo é uma trama – diz Nicola FratoianniO líder – portanto, todo mundo fala sobre controvérsia e não a realidade vergonhosa que ocorreu. Almasri é importante para eles e para ser mantido bem, embora tenha sido acusado de crimes muito graves, como o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal que todos devemos manter e proteger por que questioná -lo e com nosso direito internacional significa renunciar à idéia de que neste mundo tudo é confiado à lei dos mais fortes ”.

Gasparri: “Uso político da justiça”



“Durante décadas, testemunhamos o uso político da justiça”, ele declara o presidente dos senadores Fi, Maurizio Gasparri.

No caso de Almasri, repatriado para a Líbia com um voo estadual, o Parlamento pede que o primeiro -ministro Giorgio Meloni relate na sala de aula. “Eu coloquei esse tópico, alguém irá na próxima semana. Não porque não tenho nada a ver com isso ”, diz ele em uma entrevista, dizendo que o ministro das Relações Exteriores e o Vice -Apresentador Antonio Tajani.

“A oposição pode ter uma atitude diferente e mais responsável sobre o caso em relação à segurança da Itália. Estimativas de justiça para fins políticos nunca beneficiaram instituições ou país, isso realmente causou apenas danos “, causou líder” de nós pequenos a saber na nota Maurizio Lupi.

