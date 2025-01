Caso Almasri: Tajani explica: “Os documentos são inválidos se houver vícios processuais”

“Existe um processo penal: quando há vícios processuais, então os documentos tornam-se novos, então se houve um erro, esse erro tem consequências”. O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, disse isso ao responder a perguntas sobre o caso Almasri à margem de uma conferência no Senado.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) pediu à Itália que explicasse as razões da libertação do general líbio Njeem Osama Almasri Habish, que ocorreu “sem aviso prévio e consulta”, depois de ver desmoronar a entrega do homem que queria preso por crimes de guerra. . através e contra a humanidade. Toda a oposição que acusa o governo de libertar o “torturador” também está em pé de guerra.

O ministro do Interior, Matteo Piantedosi, apresentará um relatório ao parlamento na próxima semana sobre a libertação de Almasri da prisão. Neste caso, porém, não houve intervenção formal do governo, mas foi o Tribunal Romano de Apelação que constatou irregularidades na prisão e ordenou a sua libertação.

Vídeo Almasri, Tajani: “O Tribunal de Haia não é a boca da verdade”

Almasri é o auge da polícia judiciária e opera sob a dependência funcional direta do poder judiciário e do próprio Procurador-Geral do Estado, Sadiq Al-Sura, a quem é confiada a investigação de muitos crimes geralmente graves cometidos no país. Trabalha com a Autoridade Antiterrorismo e de Dissuasão do Crime Organizado (Conselho), que, entre outras coisas, gere a Prisão de Mittiga, onde centenas de criminosos e terroristas ainda estão encarcerados.

Um importante representante do governo com o qual a Itália estreitou relações em diversas áreas, desde os fluxos migratórios ao petróleo e gás. No sábado passado, o Tribunal de Haia emitiu por maioria – a pedido do procurador do órgão em 2 de outubro – um mandado de prisão contra o general líbio por crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos na prisão de Mittiga, perto de Trípoli, de Fevereiro de 2011. Njeem foi localizado em Turim em 19 de janeiro e preso.

“O suspeito – afirmou o tribunal – foi mantido sob custódia enquanto se aguarda a conclusão dos procedimentos necessários para a sua extradição. A pedido e com total respeito das autoridades italianas, o tribunal absteve-se deliberadamente de comentar publicamente a detenção. sem aviso prévio ou consulta ao tribunal, Almasri foi alegadamente libertado e devolvido à Líbia. O tribunal pede às autoridades, e ainda não o recebeu, que verifiquem as diligências tomadas.

É dever de todos os Estados, adverte, “cooperar plenamente com o tribunal na sua investigação e repressão de crimes”. Foram os juízes do Tribunal de Recurso de Roma que não confirmaram a detenção porque esta não foi precedida de uma entrevista com o Ministro da Justiça responsável pelas relações com o TPI.

O homem foi, portanto, libertado na noite de terça-feira e repatriado para Trípoli em voo estatal, por motivos de urgência e segurança, devido à periculosidade do sujeito e aos riscos de um possível transporte em voo regular, ficamos a saber. Após o desembarque, foi carregado em triunfo por dezenas de seus apoiadores que o saudaram com alegria, como pode ser visto em vídeos postados nas redes sociais da Líbia.

Almasri, pelo que sabemos, chegou à Itália no último sábado vindo da Alemanha, onde alugou um carro e pediu ao locatário que o devolvesse a Fiumicino. No mesmo dia, o tribunal emite um mandado de prisão e assim o homem se torna procurado sem saber. À noite, ele vai ao estádio assistir Juventus x Milan. No dia seguinte, foi preso por Digos e levado para a prisão de Vallette, onde passou duas noites antes de regressar à Líbia.

A oposição insiste que o Palazzo Chigi é responsável



“A história de Almasri está entre inacreditável e perturbadora. Trouxemos este senhor de volta à Líbia num avião estatal: se o avião estatal decola de Ciampino, vai para Turim e pega o homem procurado para trazê-lo de volta a Trípoli, alguém E este alguém está no Palazzo Chigi. Caso contrário, eu ficaria preocupado com um avião trazendo uma pessoa presa de volta à Líbia sem permissão das principais autoridades.O senador Enrico disse Borghi, chefe do grupo no Senado da Itália Viva, convidado do Agorà no Rai Tre.

“Entre outras coisas, embora o processo de Almasri ainda não tenha chegado à mesa do ministro Nordio, já organizaram celebrações em Trípoli. Mas – acrescenta Borghi – a conferência de imprensa do primeiro-ministro em Cutro é o ponto chave. com a veemência habitual, disse: “Vamos caçar traficantes de pessoas de todo o mundo” e hoje trouxemos um comerciante de volta a Trípoli.

“Não só a ministra Piantedosi deve vir ao parlamento, mas Giorgia Meloni também deve mostrar a sua cara depois de a ouvirmos falar sobre a luta contra a máfia e os traficantes de seres humanos. Uma vez que ela afirma estar envolvida na política internacional, venha explicar o caso Almasri. ” “. A senadora Raffaella Paita, coordenadora nacional da Italia Viva, disse ao Skytg24.

“É inexplicável que, diante de uma pessoa tão perigosa, o país tenha cometido não apenas erros processuais que levaram à libertação e repatriação de uma personalidade como Almasri. Queremos dizer – pergunta Paita – que basta libertar tecnicamente criminosos perigosos da prisão, que o Ministro Nordio não sabia de nada e que é normal que Almasri tenha sido trazido de volta ao estado fugitivo, é necessário esclarecimento?

“O Presidente Meloni deve vir à Câmara para explicar ao país por que razão Almasri, chefe da polícia judiciária líbia e do centro de detenção de Mitiga, acusado de crimes contra a humanidade, processado pelo Tribunal Penal Internacional, foi libertado após a sua detenção em Itália e levado de regresso à Líbia no avião estatal de Meloni têm de assumir a responsabilidade porque foi uma decisão política, têm de explicar por que razão não houve diálogo com o tribunal de Haia e o acordo internacional não foi respeitado. disse Chiara Braga, líder do grupo PD na Câmara dos Deputados, hoje no Rainews 24.

Porta-voz dos refugiados na Líbia: “Almasri estava encarregado de um campo de concentração”



“Sempre digo a mim mesmo que não me lembro do que vi em Mitiga, homens foram queimados com tortura, receberam choques eléctricos, espancados com armas. foram forçados a lutar na guerra civil da Líbia, lembro-me bem de Almasri, ele era o líder, ele próprio era o torturador, era ele. deu ordens para matar, para atirar e seu papel óbvio foi o de líder em Mitiga, mas também no campo de concentração de Jadeda e outras estruturas”.

É o que relata Fanpage.it numa entrevista a David Yambi, porta-voz dos refugiados na Líbia, sobre as alegadas atrocidades cometidas por Almasri no campo de concentração de Mitiga.

“Era nosso dever reunir todas as provas contra o traficante aqui na Europa”, acrescenta Yambio, que acrescenta à libertação de Almasri: “O que devo pensar de um governo que afirma estar a combater os traficantes e depois aperta a mão ao arquitecto da tráfico com as pessoas, como conciliar as palavras da Constituição italiana com as acções dos seus dirigentes?

UE: “O caso Almasri é entre a Itália e o TPI, sem comentários”



“A tarefa do Tribunal Penal Internacional é gerir a situação em torno do caso Almasri, não é a Comissão que tem de implementar a decisão do tribunal, são os Estados-membros.” O anúncio foi feito pelo porta-voz do executivo sindical.

“Ambos os lados – Itália e o TPI, nota do editor – estão em contacto, estão a esclarecer as coisas, não queremos comentar mais sobre este caso em particular”, acrescentou.

Reprodução reservada © Copyright ANSA