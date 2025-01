Caso de assassinato de Rijith: tribunal de Kerala considera nove ativistas do BJP-RSS culpados

Após um julgamento de 19 anos, o Tribunal de Sessões Adicionais Thalassery em Kannur, Kerala, no sábado (4 de janeiro de 2025) considerou nove ativistas RSS-BJP culpados do assassinato em 2005 do ativista DYFI Rijith de Kannapuram. O tribunal marcou a sentença para 7 de janeiro de 2025.

O juiz Ruby K. Jose condenou os acusados, incluindo VV Sudhakaran, KT Jayesh, CP Rejith, PP Ajeendran, IV Anil, PV Srikanth, VV Sreejith, PP Rajesh e PV Bhaskaran. O terceiro acusado, KT Ajesh, morreu durante o julgamento.

o ataque

Rijith foi brutalmente atacado e morto a golpes de faca em 3 de outubro de 2005, no que foi amplamente reconhecido como um ataque com motivação política. O incidente ocorreu por volta das 21h, quando Rijith, 26 anos, voltava para casa com seus amigos Nikesh, Vimal, Vikas e Sajeevan. Uma gangue de 10 membros o emboscou perto do poço panchayat no templo Chunda Thachankandiyal, aparentemente por causa de uma disputa sobre a abertura de uma filial do RSS em um templo próximo. O caso foi aberto após denúncia de KV Nikesh, que estava com Rijith no momento do ataque.

O caso foi uma jornada longa e árdua para a família de Rijith. Sua mãe, Janaki, expressou um misto de alívio e tristeza após o veredicto. “Esperei 19 anos e três meses por este dia. Meu marido, que esperou 17 anos por justiça, faleceu há dois anos. “Agora tenho que testemunhar este momento sozinha”, disse ela.

A irmã de Rijith, Sreeja, expressou os sentimentos de sua mãe. “Foi de partir o coração assistir ao veredicto sem o nosso pai, mas a justiça finalmente foi feita”, disse ele.

O procurador público especial BP Saseendran representou a acusação, enquanto os advogados PS Easwaran, P. Premarajan e T. Sunil Kumar compareceram em defesa.