Caso de assassinato de Sharon Raj em Kerala: Greeshma e seu tio considerados culpados

O Tribunal de Sessões Distritais Adicionais de Neyyattinkara, Kerala, considerou na sexta-feira SS Greeshma, o principal acusado no caso de assassinato da nativa de Parassala, Sharon Raj, culpado do crime.

Greeshma foi condenado ao abrigo das Secções 302 (assassinato), 328 (causar danos a uma pessoa através do uso de veneno ou outras substâncias nocivas), 364 (sequestro ou rapto para homicídio) e 201 (destruição de provas ou fornecimento de informações falsas para proteger um criminoso). de punição legal) do Código Penal Indiano (IPC).

O tribunal também considerou o seu tio Nirmalakumaran Nair, o terceiro arguido, culpado ao abrigo da secção 201 do IPC. No entanto, a mãe de Greeshma, Sindhu, a segunda acusada, foi absolvida porque a acusação não conseguiu provar as acusações contra ela.

O juiz AM Basheer, que pronunciou o veredicto, deverá pronunciar o valor das sentenças no sábado.

trama de assassinato

De acordo com a acusação liderada pelo promotor público especial VS Vineeth Kumar, Greeshma atraiu Sharon Raj para sua casa em Ramavarmanchirai, Kannyakumari, e o envenenou com uma mistura letal de paraquat, um poderoso herbicida e um tônico ayurvédico em 14 de outubro de 2022. Greeshma planejou o assassinato depois que Sharon se recusou a terminar o relacionamento, apesar de seu casamento com um militar. Bobina de Nager.

Sharon sucumbiu à falência de múltiplos órgãos em 25 de outubro de 2022, onze dias após a ingestão do veneno, que danificou gravemente seus rins, fígado e pulmões.

Antes disso, Greeshma havia feito outras tentativas, incluindo um “desafio do suco”, no qual ofereceu suco de manga a Sharon misturado com vários comprimidos de paracetamol. O tiro saiu pela culatra quando Sharon, desanimada com o gosto amargo, cuspiu a bebida. A acusação baseou-se principalmente em provas científicas e circunstanciais para provar o crime.

Os pais de Sharon, Jayaraj e Priya, expressaram satisfação pelo fato do crime de Greeshma ter sido comprovado. No entanto, ficaram desapontados com a absolvição de Sindhu, que acreditavam ser igualmente responsável pela morte do filho.

A família afirmou que consultaria a promotoria para apelar do veredicto.