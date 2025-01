Caso de ativos desproporcionais contra Duraimurugan: Tribunal Superior de Madras reserva ordens

O Tribunal Superior de Madras reservou na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) suas ordens sobre um lote de cinco casos de revisão criminal preferidos pela Diretoria de Vigilância e Anticorrupção (DVAC) em 2013 contra a demissão em 2007 do Ministro de Recursos Hídricos, Duraimurugan, e suas famílias. de um caso de ativos desproporcionais iniciado em 2002 por supostamente acumular riqueza entre 1996 e 2001.

O juiz P. Velmurugan adiou o seu veredicto depois de ouvir argumentos elaborados apresentados pelos defensores seniores Siddharth Luthra e P. Wilson em nome do Ministro e dos seus familiares, bem como do Advogado Geral Adicional J. Ravindran do DVAC.

Duraimurugan, 86 anos, que atualmente atua como secretário-geral do partido governante Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) e é o segundo em termos de antiguidade no atual conselho de ministros chefiado pelo Ministro-Chefe MK Stalin, atuou como Ministro de Assuntos Públicos. Departamento de Obras Públicas (PWD) no gabinete do ex-ministro-chefe M. Karunanidhi entre 1996 e 2001.

Depois que All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK), liderada por seu então líder Jayalalithaa, retornou ao poder no estado em 2001, o DVAC registrou um Primeiro Relatório de Informação (FIR) contra ele sob a acusação de corrupção e realizou batidas em seu residência em Chennai e em vários outros locais ligados a ele, bem como a seus familiares, em outubro de 2002.

Em 23 de fevereiro de 2007, um tribunal especial em Vellore demitiu o Ministro, sua esposa D. Santhakumari, seu irmão Durai Singaram, seu filho DM Kathir Anand (agora membro do Parlamento representando o círculo eleitoral de Vellore em Lok Sabha) e sua nora K . Sangeetha do caso de 2002 registrado sob as disposições do Código Penal Indiano (IPC) e da Lei de Prevenção da Corrupção. 1988.

A DVAC deu preferência aos atuais processos de revisão criminal, contestando as ordens de quitação, apenas em março de 2012, com um atraso de 1.789 dias. O Tribunal Superior tolerou o atraso em 27 de fevereiro de 2013, tendo em mente que o DMK esteve no poder no estado entre 2006 e 2011 e assumiu os casos de revisão criminal em pauta. Os casos de revisão foram numerados em 2013 e permanecem pendentes desde então.

O juiz Velmurugan, que atualmente detém a pasta do MP/MLA, expressou preocupação com as petições de revisão pendentes há mais de uma década e recusou-se a conceder longos adiamentos. Ele insistiu que o advogado deveria discutir o assunto o mais rápido possível para que se pudesse dar tranquilidade ao caso há muito pendente.