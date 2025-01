Líder do PCN, Nawab Malik. | Crédito da foto: O Hindu

A Polícia de Mumbai informou ao Tribunal Superior de Bombaim que investigou o caso da Lei de Atrocidades do ex-diretor zonal do BCN, Sameer Wankhede, contra o líder sênior do PCN, Nawab Malik, e decidiu apresentar um relatório de encerramento alegando falta de provas.

O promotor público adicional SS Kaushik informou em 14 de janeiro a uma bancada de divisão dos juízes Revati Mohite Dere e Neela Gokhale que, após investigar o caso de 2022, a polícia decidiu apresentar um ‘Relatório Resumido C’.

Um ‘relatório sumário C’ é apresentado nos casos em que, após investigação, a polícia conclui que não há provas e que o caso não é verdadeiro nem falso.

Uma vez apresentado esse relatório ao tribunal competente, o autor do caso pode contestá-lo e, depois de ouvir todas as partes, o tribunal pode aceitar ou rejeitar o relatório final.

No ano passado, Wankhede apresentou uma petição ao Tribunal Superior através do seu advogado Rajiv Chavan, alegando inacção da polícia na sua queixa contra o ex-ministro Malik ao abrigo das disposições da Lei de Castas e Tribos Programadas (Prevenção de Atrocidades).

Wankhede, comissário adicional da Direcção-Geral dos Serviços ao Contribuinte (DGTS) e membro da casta Mahar, solicitou que o caso fosse transferido para o CBI.

O tribunal, em seu despacho de 14 de janeiro, cuja cópia foi disponibilizada na terça-feira (21 de janeiro de 2025), indeferiu a petição, lembrando que, diante do comunicado policial, nada resta para sua apreciação.

O tribunal, no entanto, disse que Wankhede poderia tomar as medidas apropriadas perante o fórum apropriado, de acordo com a lei.

“É desnecessário dizer que não abordámos o mérito da queixa do peticionário nem da investigação levada a cabo pela polícia e, como tal, todos os argumentos de todas as partes permanecem abertos”, afirmou o tribunal.

Em dezembro de 2024, o Tribunal Superior ordenou que a polícia investigasse o caso e o levasse à sua conclusão lógica.

A polícia disse então ao tribunal que mais duas secções tinham sido incluídas no caso, a secção 3(1) qyr da Lei de Castas e Tribos Programadas (Prevenção de Atrocidades).

Estas seções referem-se ao fornecimento de informações falsas ou frívolas a qualquer funcionário público para causar dano ou aborrecimento e para insultar ou intimidar intencionalmente um membro de uma Casta ou Tribo Programada.

Em agosto de 2022, o oficial do Serviço de Receitas da Índia (IRS) apresentou uma queixa à polícia suburbana de Goregaon contra o Sr. Malik, ao abrigo das disposições da Lei de Castas e Tribos Programadas (Prevenção de Atrocidades).

A denúncia alegava que durante entrevistas e nas suas redes sociais, Malik fez comentários difamatórios contra Wankhede e os seus familiares com base na sua casta.

O líder do PCN não foi preso no caso e nenhuma acusação foi apresentada até o momento.

Em sua petição apresentada ao Tribunal Superior, o Sr. Wankhede alegou que a polícia não havia realizado nenhuma investigação sobre o caso até o momento e solicitou que o mesmo fosse transferido para o CBI.

O funcionário do IRS também pediu que o tribunal supervisionasse a investigação.