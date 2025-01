Caso de corrida de Fórmula E | KTR aparece para interrogatório na sede da ED em Hyderabad

O presidente em exercício Bharat Rashtra Samithi (BRS) e ex-ministro do MAUD, KT Rama Rao, acusado no FIR registrado no caso de corrida de Fórmula E, compareceu perante a Diretoria de Execução (ED) em Hyderabad na quinta-feira (16 de janeiro de 2025). | Crédito da foto: RAMAKRISHNA G.

O presidente em exercício de Bharat Rashtra Samithi (BRS), KT Rama Rao, compareceu perante a Diretoria de Execução (ED) em Hyderabad na quinta-feira (16 de janeiro) em conexão com as supostas irregularidades no caso da corrida de Fórmula-E.

O pessoal do público e da mídia reuniu-se em frente à sede do ED em Basheerbagh quando o ex-ministro chegou, às 10h40. Rao foi convidado anteriormente a comparecer perante o DE em 7 de janeiro de 2025. No entanto, mediante solicitação por e-mail, o DE deu-lhe tempo até janeiro. 16.

Curiosamente, o Sr. Rao, principal arguido no caso, é o último a ser interrogado pelo DE no caso. O oficial sênior do IAS, Arvind Kumar, e o ex-engenheiro-chefe da Autoridade de Desenvolvimento Metropolitano de Hyderabad (HMDA), BLN Reddy, foram questionados anteriormente.

Isto segue-se ao registo de um Primeiro Relatório de Informação (FIR) pelo Gabinete Anticorrupção (ACB) em 19 de dezembro de 2024. O FIR baseou-se numa denúncia da Secretária Principal M. Dana Kishore, alegando irregularidades em pagamentos superiores a 54,88 milhões de rúpias. . durante a corrida de Fórmula E realizada em Hyderabad em fevereiro de 2023.

De acordo com o FIR, o HMDA efetuou pagamentos à Formula-E Operations Limited (FEO) e entidades associadas sem seguir os procedimentos financeiros estabelecidos. A reclamação afirmava que 45,7 milhões de rupias foram remetidos à FEO entre setembro e outubro de 2023, embora a FEO tenha rescindido o seu acordo com o governo de Telangana no mesmo período. Além disso, os pagamentos geraram uma carga tributária de ₹ 8,06 milhões, que foi suportada pelo HMDA.

Um acordo tripartido assinado em outubro de 2022 entre o governo Telangana, FEO e Ace Nxt Gen Pvt. Ltd., a patrocinadora, limitou a responsabilidade financeira do governo estadual. No entanto, o FIR alega que quando surgiram disputas entre a FEO e a Ace Nxt Gen Pvt Ltd., o governo assumiu a responsabilidade financeira, ignorando as aprovações regulatórias e causando prejuízo ao erário público.