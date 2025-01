Caso de esfaqueamento de Saif: acusado dormiu profundamente e trocou de roupa após o ataque, diz a polícia

O homem de 30 anos preso por esfaquear e ferir o ator Saif Ali Khan dormiu profundamente após o ataque e trocou de roupa antes de ir para Worli, disse um policial na segunda-feira (20 de janeiro de 2025).

A polícia de Mumbai prendeu no domingo (19 de janeiro de 2025) o acusado, Shariful Islam Shehzad Mohammad Rohilla Amin Fakir, cidadão de Bangladesh, da cidade vizinha de Thane.

Segundo a polícia, o acusado entrou na casa do astro de Bollywood, no prédio Satguru Sharan, na sofisticada Bandra, na madrugada do dia 16 de janeiro, com a intenção de roubá-lo.

Khan (54) foi esfaqueado várias vezes no ataque, após o qual foi submetido a uma cirurgia de cinco horas no vizinho Hospital Lilavati.

O responsável disse que após agredir o ator, o arguido teve um sono reparador numa paragem de autocarro, trocou de roupa e chegou à estação ferroviária de Bandra, de onde viajou para Dadar e depois para Worli antes de se dirigir à cidade de Thane.

Shehzad tomou todas as precauções para fugir da polícia, mas foi pego pela mochila, disse ele.

O responsável disse que a polícia observou a mochila transportada pelo arguido nas imagens de CCTV que analisaram, o que deu orientação à investigação.

Mais tarde, com a ajuda de CCTV, dados de tambores e pagamentos online, a polícia localiza o acusado.

Com a ajuda da imagem do rosto do acusado captada no CCTV, a polícia examinou pessoas com antecedentes criminais que se pareciam com ele e prendeu alguns suspeitos. Mas quando nada saiu, eles verificaram novamente as imagens do CCTV da área de Bandra, disse o funcionário.

Numa filmagem CCTV, o acusado foi visto caminhando em direção à estação ferroviária de Bandra por volta das 7h e havia trocado de roupa, disse ele.

Shehzad, que já havia trabalhado em um pub em Worli, ficou no local na noite de 16 de janeiro e passou despercebido. No dia seguinte, ele procurou um empreiteiro local para trabalhar e partiu para Thane.

O funcionário disse que o empreiteiro forneceu o número do celular de Shehzad à polícia e descobriu-se que ele havia feito algumas transações online enquanto fugia.

Um tribunal manteve o acusado sob custódia policial durante cinco dias depois de observar que a alegação da polícia de uma conspiração internacional não pode ser descartada.

Shehzad foi acusado de acordo com as seções 311 do Bharatiya Nyaya Sanhita (roubo ou roubo com intenção de causar ferimentos graves ou morte), 331 (4) (invasão de propriedade) e outros crimes, bem como as disposições da Lei de Passaportes.