Caso de esfaqueamento SAIF: acusado enviado para custódia policial até 29 de janeiro

O Tribunal de Magistrados de Bandra prorrogou na sexta-feira (24 de janeiro de 2025) a custódia policial do acusado, que supostamente esfaqueou o ator Saif Ali Khan em sua residência na semana passada, até 29 de janeiro.

O tribunal observou que há progressos substanciais na matéria e que é necessário investigar outros aspectos consequentes. O crime é grave e moderno pelo tribunal de sessões. Tal investigação é necessária até para determinar a inocência do arguido, pelo que nem todos os factos são aplicáveis ​​tendo em conta as alegações relacionadas com a notificação ao abrigo da secção 35 do BNSS. Nada nos autos infere que a prisão seja ilegal, observou o tribunal.

A Polícia de Mumbai buscou maior custódia do acusado, suspeitando do envolvimento de mais cúmplices no caso de esfaqueamento. A polícia disse que o suspeito não cooperou com as fontes da arma que usou no crime. A polícia acrescentou ainda que precisava de fazer a correspondência do reconhecimento facial com as imagens do CCTV e, para isso, precisava do arguido sob custódia. “Ainda não recebemos os sapatos que ele usou durante o crime”, acrescentou a polícia.

A polícia recuperou um Gamchha do acusado que ele usou durante o crime. Além disso, a polícia registrará o depoimento de Khukmoni Jahangir Sheikh, um residente de Calcutá, cujo cartão Aadhar foi acusado de comprar um cartão SIM em Calcutá.

A polícia registrou a declaração de Khan no caso, disseram autoridades na sexta-feira. De acordo com Satyanarayan Choudhary, PC da lei e da ordem, o depoimento do ator foi gravado em sua residência ‘Satguru Sharan’ na quinta-feira (23 de janeiro de 2025). “Anteriormente, a declaração de Kareena Kapoor também foi gravada pela polícia de Bandra”, acrescentou Chaudhary.

Khan foi atacado na semana passada por um intruso, mais tarde identificado como Mohd Shariful Islam Shehzad, que entrou na sua casa com a intenção de cometer um roubo. Após violento confronto com o acusado, ele sofreu facadas na coluna torácica e em outras partes do corpo. Ele foi levado às pressas para o Hospital Lilavati para tratamento imediato após o ataque.

Na quarta-feira (22 de janeiro de 2025), a Polícia de Mumbai encontrou várias impressões digitais do acusado na residência do ator em Bandra. A polícia encontrou as impressões digitais do acusado nas escadas do prédio, na porta do banheiro e na maçaneta do quarto de seu filho Jeh. Segundo a polícia, o acusado tentou entrar em três casas antes de chegar à residência do Sr. Khan com a intenção de roubá-lo. A Polícia de Mumbai acredita que as impressões digitais descobertas desempenharão um papel importante na investigação. Khan recebeu alta do Hospital Lilavati após a cirurgia na terça-feira (21 de janeiro de 2025).