Caso de estupro de RG Kar: Polícia e hospital tentaram destruir provas; CM não pode negar responsabilidade, dizem pais da vítima

Os pais da vítima do hospital, RG Kar, disseram que o ministro-chefe de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, não pode negar a responsabilidade pela suposta tentativa das autoridades policiais e hospitalares de destruir provas do estupro e assassinato de sua filha.

Eles tentaram proteger os “principais conspiradores” por trás do crime, enquanto o Central Bureau of Investigation (CBI) não conseguiu processar todos os perpetradores e ignorou o aspecto mais amplo da conspiração, alegaram os pais.

O governante Congresso Trinamool classificou as alegações de “infelizes”.

“Todos – a polícia de Calcutá, a administração do hospital e os representantes do povo do TMC – desempenharam um papel ativo no abafamento do terrível incidente para que a verdade não viesse à tona”, disse a mãe do falecido médico a um canal de televisão bengali. na sexta-feira (24 de janeiro). , 2025).

O corpo do estudante de pós-graduação de 31 anos foi encontrado na sala de seminários do Hospital e Faculdade de Medicina RG Kar em 9 de agosto do ano passado. Em 20 de janeiro, o tribunal de primeira instância condenou Sanjay Roy, o único condenado, à prisão perpétua até a morte no caso de estupro e assassinato.

“O CM não pode ignorar o fracasso da polícia, do hospital e da administração de Calcutá”, disse a mãe do falecido.

O Ministro-Chefe também detém as pastas da polícia e da saúde.

“O CM tem de explicar porque é que o local do crime não pôde ser selado e as provas foram adulteradas pela entrada de um grande número de curiosos. Você tem que explicar por que das imagens de 68 pessoas circulando na região desde a manhã do dia 9 de agosto até o meio-dia, apenas uma pessoa, Sanjay Roy, foi identificada como o único autor do crime? disse sua mãe.

Ele alegou que, embora o CBI não tenha agido sobre a questão da alegada supressão de factos, a administração estatal não conseguiu proteger uma médica no seu local de trabalho e depois tentou ocultar o aspecto conspiratório mais amplo do crime.

“Estas questões não foram devidamente abordadas pela CBI, apesar do nosso depoimento perante a agência”, acrescentou o pai da vítima, acusando tanto a CBI como a Polícia de Calcutá de conduzirem uma investigação de má qualidade “para proteger algumas pessoas”.

O porta-voz da TMC, Kunal Ghosh, classificou as acusações de “infelizes”.

“Esses comentários parecem ter sido motivados por algumas forças, que querem colocar o TMC e o governo do estado numa situação negativa para difamar o CM”, disse ele.

“Foi o CM, sob cujas instruções a Polícia de Calcutá acelerou a investigação imediatamente após o incidente e prendeu Sanjay Roy. Ele deu à polícia de Calcutá uma semana para concluir a investigação. Mas ele foi entregue ao CBI por ordem do Tribunal Superior de Calcutá”, disse Ghosh.

“As investigações da polícia estadual levaram recentemente a condenações em outros casos de estupro e assassinato e à imposição da pena capital aos condenados”, disse o líder do TMC.