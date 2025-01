Caso de extorsão de abelhas: a polícia confiou a custódia de Walmik Karad

Walmik Karad, um assessor próximo do ministro de Maharashtra, Dhananjay Munde, enquanto se entregava perante o Departamento de Investigação Criminal (CID) em um caso relacionado ao assassinato de um sarpanch no distrito de Beed, em Maharashtra, em Pune. Arquivo

Walmik Karad, acusado de extorsão de Beed, foi detido sob custódia policial por sete dias pelo juiz SR Patil do Tribunal de Sessões de Beed na quarta-feira, após ser acusado de acordo com a Lei de Controle do Crime Organizado de Maharashtra (MCOCA). Apoiadores do antigo corpo do Partido do Congresso Nacionalista (NCP) têm protestado na aldeia de Pangri, no distrito de Beed, exigindo a retirada do caso.

A Equipe Especial de Investigação (SIT) apresentou dez pontos e pediu 10 dias de detenção policial para o Sr. Karad. Eles citaram como o assassinato foi organizado. A SIT alegou que a principal razão para o assassinato do sarpanch Santosh Deshmukh foi porque ele estava dificultando as tentativas de obtenção de resgate. Segundo um policial, todos os acusados ​​conspiraram para sequestrar Santosh Deshmukh e o Sr. Karad ameaçou Deshmukh no dia do assassinato.

Massajog sarpanch Deshmukh foi morto em 9 de dezembro por impedir a tentativa de extorsão. Enquanto sete pessoas foram presas como parte de um caso de assassinato e autuadas no MCOCA em 11 de janeiro, Walmik Karad foi preso em um caso de extorsão de Rs 2 milhões envolvendo a Avada Green Energy Company e autuado no MCOCA na terça-feira.

O advogado de Walmik Karad confirmou que a SIT mencionou uma conspiração no assassinato de Santosh e buscou a custódia para investigar mais detalhadamente os detalhes das ligações de todos os acusados, ou seja, suas comunicações entre si. “De acordo com os detalhes da ligação, a polícia solicitou a custódia. Argumentei que eles estão ligados a diferentes casos através de um telefonema e Walmik Karad não tem ligação com isso. Eu me perguntei por que o caso de extorsão foi aberto em 11 de dezembro, quando a FIR menciona que a chamada de extorsão foi feita em 19 de novembro. É tudo uma reflexão tardia e sem fundamento”, disse o advogado Siddheswar Tmujer. O hindu

A SIT também apresentou os antecedentes criminais do Sr. Karad e dos outros oito acusados ​​​​no caso sarpanch Santosh Deshmukh.

Apoiadores protestam

Depois de Karad ter sido autuado pelo MCOCA, os seus apoiantes organizaram um protesto na aldeia de Pangri, no distrito de Beed, na quarta-feira, exigindo a retirada do caso. Seus seguidores também protestam em outras regiões de Beed, tornando a situação tensa. Alguns manifestantes escalaram uma torre móvel e uma caixa d’água.

A mãe e a esposa de Karad, Manjiri, também se juntaram ao protesto e sentaram-se em frente à esquadra da polícia de Parli exigindo a sua libertação. A sua esposa disse à comunicação social que ele foi transformado em bode expiatório para promover as ambições políticas de algumas pessoas.

O deputado de Baramati e líder do Partido do Congresso Nacionalista (SP), Supriya Sule, abordará o engano de Walmik Karad aos agricultores de Baramati com o ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis. Falando à mídia na quarta-feira, Sule disse: “Pretendo me encontrar com pessoas que foram vítimas do golpe do Sr. Karad, que também envolve uma grave alegação de corrupção, e depois falar com o ministro-chefe Devendra Fadnavis”. Os agricultores queixaram-se de que Karad usou o seu dinheiro para obter fundos do governo para a compra de colheitadeiras.