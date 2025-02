Caso de Paragon, Nordio: “O ministério nunca alcançou em 2024”

“Posso garantir que nenhum contrato tenha sido estabelecido por DAP ou funcionários do Grupo Geral de Operações Móveis e Unidades de Investigação Central sem uma empresa privada. A captura é realizada apenas com a autorização da autoridade. Nenhum contrato jamais teve um contrato. Foi inserido com qualquer empresa contratual de qualquer tipo. Assim, no momento da questão, o Ministro da Justiça Carlo NordioEm relação às supostas dúvidas sobre o uso de spyware paragon pela polícia da prisão.

Agência ANSA Agência ANSA O que é grafite? Software Paragon que violou o WhatsApp – segurança cibernética – ANSA.it Pode potencialmente controlar qualquer negócio e baixar dados, também em aplicativos criptografados (ANSA)

Case Paragon continua a sacudir a oposição. Imediatamente após a intervenção do Guardasigilli na sala Elly Schlein: “Sabemos que jornalistas e ativistas italianos foram espionados com spyware de grafite usado exclusivamente pelas autoridades estaduais. É um dever exato esclarecer o governo e nos dizer quem estava espionando essas pessoas e por que motivo, a reação que o governo hoje se recusou a fazer perguntas no Parlamento, mas a polícia da prisão perguntou se a polícia da prisão já adquiriu ou usou um paragon. A classificação dessas informações foi anunciada pelo vice -Mantua.

“A história do Trojan israelense não está mais interessado. Mas nesta história o governo faz tudo. Ontem, Mantuan, deputado em Palazzo Chigi, escreveu ao Presidente da Câmara pelo governo que o governo não aparecerá no momento das perguntas na sala de aula para responder às perguntas do Partido Democrata e da Itália Viva. O governo disse: Só viremos se você mudar as perguntas. Matteo Renzi.

. “A história é simples – continua – há um jornalista espionando o sistema de escutas telefônicas que Meloni comprou em Israel. Os serviços secretos dizem que não estavam espionando jornalistas. Os ministérios dizem através do tecido que eu não uso em Trojan e, portanto, não pode ser os únicos. Porro, mas não chega ao Parlamento.

Agência ANSA Agência ANSA Mediterranea: “Spy Casarini começou há um ano” – Notícias – Ansa.it Análise realizada pela equipe de pesquisa de Toronto (ANSA)

