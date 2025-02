Caso de Traupati Laddu: Situado dirigido por prisões do CBI Quatro, dizem os funcionários

Uma equipe de pesquisa especial liderada pelo CBI prendeu quatro pessoas em relação à suposta adulteração do famoso tipati laddus oferecido como prasadam aos devotos no templo Sri Venkateswara Swamy, disseram autoridades.

Os presos foram identificados como Vipin Jain e Pomil Jain, ex -diretores de Bhole Baba Dairy, apoio de Chawda de Vaishnavi Dairy e Raju Rajasekharan de AR Dairy.

“Quatro pessoas foram presas. Duas pessoas (Bipin Jain e Pomi Jain) foram de Bhole Baba Dairy, apoio de Chawda de Dairy de Vaihsnavi e (Raju) Rajasekharan de ar Dairy”, disse uma autoridade à PTI na noite de domingo.

Segundo as fontes, a investigação da SIT revelou violações sérias em cada etapa do suprimento de Ghee, levando às prisões.

Eles afirmaram que os funcionários da Vaishnavi Dairy obtiveram propostas sob o nome de AR Dairy para fornecer ghee ao templo e também participaram da criação de registros falsos para manipular o processo de licitação.

A situação descobriu que Vaishnavi Dairy havia afirmado falsamente que a Baba Baba Dairy Ghee obteve, enquanto as autoridades notaram que o último não tinha a capacidade de atender à demanda por Tirumala Tirupati Devasthanam, disseram as fontes.

Nas ordens da Suprema Corte, o CBI estabeleceu uma sessão de cinco membros em novembro do ano passado para investigar as acusações de uso de gordura animal para fazer Tipati Laddus.

A equipe era composta por dois oficiais da agência central, dois da polícia de Andhra Pradesh e um da Autoridade de Padrões de Segurança e Alimentos da Índia (FSSAI), disseram eles.

Em sua ordem de 4 de outubro, o tribunal Apex, depois de ouvir os pedidos do líder do BJP, Subramaniya Swamy e YSRCP, Rajya Sabha, MP YV Subba Reddy, entre outros, disse que a pesquisa sobre a acusação de usar gordura animal para fazer O Laddu deve ser realizado pela sessão e será supervisionado pelo diretor do CBI.

Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu em setembro disse que a gordura animal foi usada na preparação de Tipati Laddus durante o regime anterior de YS Jagan Mohan Reddy liderado no estado, desencadeando uma briga política maciça.

Durante uma reunião do Partido Legislativo da NDA no Estado do Sul em 2024, Naidu alegou que o ex -governo do YSRCP nem sequer salvou o templo de Sri Venkateswara e usou ingredientes de qualidade inferior e gorduras animais para fazer o Laddus.

As acusações causaram uma enorme controvérsia em todo o país.