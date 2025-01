Caso Lakhimpur Kheri: Suprema Corte busca relatório policial da UP sobre a ‘influência’ de Ashish Mishra sobre testemunhas

A Suprema Corte solicitou na segunda-feira (20 de janeiro de 2025) um relatório da polícia de Uttar Pradesh sobre as alegações de que Ashish Mishra, filho do ministro da União Ajay Mishra, estava influenciando testemunhas no caso de violência Lakhimpur Kheri 2021.

Uma bancada composta pelos juízes Surya Kant e N Kotiswar Singh instruiu o Superintendente de Polícia de Lakhimpur Kheri a apresentar o relatório ao tribunal após uma investigação de apuração dos fatos.

Mishra, no entanto, negou as acusações em seu depoimento e disse que sempre que o assunto chega ao tribunal, tais alegações são feitas para o cancelamento de sua fiança concedida pelo tribunal superior.

O advogado Prashant Bhushan, representando os reclamantes, afirmou ter uma gravação de áudio de uma tentativa de influenciar testemunhas cruciais no caso. Ele também alegou que Mishra participou de uma reunião pública violando as condições de fiança.

Buscando o cancelamento da fiança do Sr. Mishra, Bhushan disse que o tribunal pode determinar a autenticidade do material que lhe foi apresentado.

O advogado sênior Siddharth Dave, que representou o Sr. Mishra, se opôs à submissão de Bhushan, dizendo que seu cliente estava sendo atacado desnecessariamente.

Ele também disse que seu cliente estava no Secretariado Lok Sabha em Delhi no dia da referida reunião pública.

O tribunal pediu a Bhushan e Dave que enviassem seu material a Ruchira Goel, advogada permanente do governo de Uttar Pradesh, para submissão ao Lakhimpur Kheri SP.

Ele postou o assunto para nova audiência após quatro semanas.

O SC concedeu fiança ao Sr. Mishra em 22 de julho do ano passado e restringiu sua movimentação a Delhi ou Lucknow.

Em 3 de outubro de 2021, oito pessoas, incluindo quatro agricultores, foram mortas em Tikunia, no distrito de Lakhimpur Kheri, durante um protesto de agricultores contra a visita do vice-ministro-chefe Keshav Prasad Maurya à área.

Quatro agricultores foram atropelados por um veículo utilitário esportivo. Um motorista e dois trabalhadores do BJP foram supostamente linchados por agricultores furiosos. Um jornalista também morreu na violência.