Cassidy não parece concordar completamente com RFK Jr.

assistência médica

assistência médica

História completa

Como prevenir o norovírus Os casos de norovírus estão aumentando nos Estados Unidos junto com outras doenças no que alguns chamam de “quadremia” viral. História completa

Grupo de vigilância alinhado aos democratas acusa RFK Jr. de fraude eleitoral Um grupo de vigilância alinhado aos democratas acusa Robert F. Kennedy Jr., escolhido pelo presidente eleito Trump para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS), de violar a lei eleitoral no ano passado. A Accountable.US apresentou uma queixa ao Conselho Eleitoral do Estado de Nova Iorque, de acordo com um comunicado de imprensa, pedindo à Divisão de Aplicação da Lei Eleitoral que investigasse se Kennedy violou a lei ao “registar-se e votar”… História completa

Em outras notícias Expanda com uma leitura diferente: Administração Biden alcança quarto recorde de inscrição na ACA antes da partida A administração Biden alcançou um quarto ano recorde consecutivo de inscrições no HealthCare.gov Marketplace, uma semana antes do prazo final de inscrição e de sua iminente saída do cargo. Quase 24 milhões de pessoas se inscreveram nos planos do Affordable Care Act Marketplace até 2025, de acordo com a conselheira de política interna da Casa Branca, Neera Tanden, superando os 21,3 milhões de pessoas que se inscreveram no ano passado. Os últimos quatro anos de recordes… História completa

ao redor da nação Manchetes locais e estaduais de saúde: Acima Texas doutor baixo após a pressão do Partido Republicano sobre os laços com a Paternidade Planejada (A Crônica de Houston)

Nova Iorque o governador busca expandir hospitalização forçada enquanto Albany retorna à sessão (Gothamista)

o governador busca expandir enquanto Albany retorna à sessão (Gothamista) Missouri cidade rejeitar Lutar contra o aborto para se tornar uma “cidade santuário para os nascituros” (Independente do Missouri) O que estamos lendo Notícias de saúde que notamos em outras mídias: pílulas abortivas prescritos pelos farmacêuticos são mais novo esforço na luta pelo aborto (O jornal New York Times)

prescritos pelos farmacêuticos são na luta pelo aborto (O jornal New York Times) Partida FDA Califf não pede desculpas e alerta sobre saídas de pessoal (Notícias estatísticas)

Que fumaça de incêndio florestal significa para você saúde (Washington Post) O que os outros estão lendo As histórias mais lidas no The Hill no momento: O memorando: Trump desencadeia luta política enquanto incêndios florestais devastam Los Angeles O presidente eleito Trump desencadeou uma batalha política sobre os incêndios florestais que assolam Los Angeles, embora esses incêndios ainda estejam longe de serem contidos. Qualquer … Leia mais Alemanha alerta Trump após ameaça de aquisição da Groenlândia O chanceler alemão, Olaf Scholz, enviou um aviso ao presidente eleito Trump sobre as regras de fronteira, enquanto o novo presidente continua a sua ameaça de tomar o poder… Leia mais O que as pessoas pensam Opinião relacionada à saúde submetida ao The Hill: Podemos nós, americanos, acabar com a nossa relação abusiva com o seguro de saúde privado? Vocês estão todos presos. Vejo você amanhã! Verifique a página The Hill’s Health Care para obter a cobertura mais recente. Você gosta deste boletim informativo? Reserve um momento para conferir nossos outros produtos tópicos aqui 📩