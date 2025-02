Cassie Ventura e Alex Fine esperam o terceiro bebê juntos

Cassie Ventura Ela revelou que espera outro bebê com o marido, Alex Fine. O cantor de 38 anos compartilhou as notícias em 19 de fevereiro de 2025, publicando fotos que apresentaram seu crescente nódulo de bebê. Ventura e Fine, que estão casados ​​desde 2019, já são pais de duas filhas, Frankie e Sunny.

É isso que sabemos até agora sobre a gravidez de Ventura.

Cassie Ventura anuncia que o terceiro bebê espera

A cantora Cassie Ventura anunciou que está esperando seu terceiro filho com o marido, o treinador pessoal Alex Fine.

Ela compartilhou as notícias através Instagram Em 19 de fevereiro de 2025, com uma série de fotos de família em preto e branco, onde ele exibiu o golpe do bebê com Fine e suas duas filhas, Frankie, 5, e Sunny, 3. A publicação foi legendada “#3”, com um azul Emoji do coração.

Bem, também compartilhou o anúncio sobre o seu InstagramPublicando uma imagem semelhante com a legenda, “O melhor presente que eu poderia perguntar”. O casal, que prometeu em 2019 e se casou logo depois, está juntos desde 2018. Cassie Ventura, com uma camisa desabotoada com botões, jeans e uma capa da costa, mostrou sua barriga em crescimento nas imagens, enquanto Fine e suas filhas embaladas Seu estômago em posturas afetuosas.

O anúncio da gravidez de Cassie Ventura segue sua batalha legal com o ex -namorado é “Diddy” Combs. Em novembro de 2023, ele exigiu violação, abuso físico e tráfico sexual antes de chegar a um acordo. Combs negou as acusações, mas depois pediu desculpas em maio de 2024 depois que as imagens de vídeo o mostraram para assaltar Ventura em um hotel. Em setembro de 2024, as autoridades o prenderam por cargos de tráfico sexual, extorsão e prostituição. Se declarou inocente (através de Página seis).

A revelação da gravidez de Ventura recebeu inúmeras mensagens de parabéns de celebridades, incluindo a atriz Jessica Alba e a bela Little Liars Shay Mitchell Star. Fine publicou um GIF do rapper Cardi B dizendo: “Irmão, estou grávida de cinco meses! Eu nem consigo respirar “, sugerindo que Ventura pode ter cerca de cinco meses. Pessoas)