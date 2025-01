Cassiopea com 49 migrantes chegou à Albânia

Cassiopeia Patrol da Marinha italiana chegou ao porto de Shengjin, na Albânia, e o fim de semana transportou 49 migrantes no fim de semana em águas internacionais ao sul de Lampedus. O navio entrou no porto às 07:30, de acordo com o que a ANSA assistiu.

A bordo estão Bengala (principalmente), egípcios, Ivoriani e Gambians, que serão expostos a procedimentos de fronteira acelerados fornecidos àqueles que vêm de países seguros e não entregaram documentos de identidade.

A primeira parada dos migrantes estará dentro da porta, onde o ponto de acesso “italiano” para triagem de saúde é configurado. Se as condições de vulnerabilidade forem encontradas, ela será transferida para a Itália, como aconteceu em alguns casos em duas transferências anteriores para a Albânia em outubro e novembro. Depois que os migrantes comiam e novas roupas foram fornecidas, as operações para sua identificação seriam lançadas, o que levou longas horas no passado.

O objetivo final é o campo de Gjader no fundo da Albanagem, a várias dezenas de quilômetros de distância. Está na área de boas -vindas do local para os migrantes passarem a noite e nas próximas semanas e aguardar o resultado do pedido de asilo. Aqueles para os quais o pedido serão rejeitados serão transferidos para a RCP, dentro do campo, onde uma pequena prisão também foi estabelecida para aqueles que cometem crimes.

