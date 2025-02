Castrol substitui Repsol, esta é a aparência de Honda Luca Marini e Joan Mir Motorcycles no MotoGP 2025

Yakarta, vivo – A Honda Racing Corporation finalmente lançou uma equipe de corrida no evento MotoGP 2025, além de apresentar um novo motor Luca Marini e Joan Mir na Indonésia no sábado, 1 de fevereiro de 2025. A partir desta temporada, a Honda não foi patrocinada por Repsol e foi substituída por Castrol.

Ele mudou seu nome para a Honda HRC Castrol, essa nova associação interessante foi baseada em uma longa história de Honda e Castrol que alcançou sucesso por décadas em corridas de motocicletas com vários campeonatos e vitória nas corridas. O próprio Castrol oferece um forte compromisso com o desempenho e a inovação do equipamento e o desejo de corridas de motocicletas.

Com um recorde de 25 vezes o campeão mundial de construtores na classe principal, 21 vezes o campeão mundial do corredor principal e 313 vezes os lucros da classe principal, a história e o sucesso da Honda no Grande Prêmio de Corrida sem par. Antes da temporada de 2025, a Honda permaneceu comprometida em reivindicar sua posição na primeira linha desse esporte e este ano mostrará a dedicação inabalável da Honda para superar os desafios e respeitar a lealdade de seus fãs.

 Honda Racer, Joan Mir e Luca Marini

Em 2025, ele marcou o início de uma nova era para a Honda no Campeonato Mundial de MotoGP, quando Castrol se juntou para formar uma associação única. Com base nessa nova colaboração, o Castrol é o principal patrocinador da Honda HRC e fornecerá lubrificantes, suporte de combustível e técnico: teste e desenvolvimento de lubrificantes de motocicletas no ambiente de corrida mais extremo.

A equipe do Honda HRC Castrol terá um casal bem estabelecido, a saber, a campeã mundial de dois tempos Joan Mir e a vencedora do Grande Prêmio Luca Marini. Os dois corredores se tornaram a base do recente desenvolvimento do Honda RC213V e continuarão a restaurar a Honda ao topo do campeonato mundial de MotoGP.

Joan Mir começou sua terceira temporada com a Honda no MotoGP, um período que descreveu a determinação de trazer espanhol venceu dois campeonatos mundiais antes dos 25 anos. Agora, como corredor com a maior experiência da Honda, Mir tem a oportunidade de ir além em seu desenvolvimento pessoal. Com uma extensão de contrato de dois anos, a possibilidade de um futuro brilhante para o motorista nº 36 porque ele e a Honda confirmaram seu compromisso com o projeto.

 Honda HRC Casterol MotoGP 2025

Ao entrar em seu segundo ano como corredor da Honda, Luca Marini mostrou uma capacidade extraordinária de crescer e mostrar conhecimento técnico e comentários avançados durante sua estréia com a equipe em 2024. O corredor de 27 anos entrou em 2025 com disposições suficientes para continuar essa tendência e tornar -se atores -chave no desenvolvimento contínuo da Honda após um aumento de resultados estáveis ​​ao longo de 2024.

Juntamente com a nova aparência, a última evolução do Honda RC213V continua a experimentar uma série de mudanças difíceis de reconhecer. O desenvolvimento do Honda RC213V 2025 tornou -se o foco principal de todas as pessoas envolvidas durante o inverno, os técnicos da Honda HRC continuam trabalhando para usar completamente o desenvolvimento de motores abertos.



