Catar: “cessar-fogo em Gaza a partir das 8h30 de amanhã” . As IDF confirmaram o cessar-fogo no domingo

06:17

Israel libertará 737 prisioneiros palestinos em troca dos primeiros reféns israelenses detidos pelo Hamas na primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza. O anúncio foi feito pelo Ministério da Justiça de Israel.

A lista do ministério israelense inclui homens, mulheres e crianças que, segundo ele, não serão divulgadas antes das 16h, horário local, de domingo. Anteriormente, divulgou uma lista de 95 prisioneiros palestinos, a maioria mulheres, a serem libertados em troca de prisioneiros israelenses em Gaza.

Entre os que constam da lista ampliada está Zakaria Zubeidi, chefe do braço armado do partido Fatah, do presidente palestino Mahmoud Abbas. Zubeidi escapou da prisão israelense de Gilboa com outros cinco palestinos em 2021, desencadeando uma caçada humana que durou dias, e é aclamado como um herói pelos palestinos.

Khalida Jarar, uma parlamentar palestina de esquerda que foi detida e encarcerada por Israel em diversas ocasiões, também será libertada. Jarar é um dos principais membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina, um grupo considerado uma “organização terrorista” por Israel, pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Presa no final de dezembro na Cisjordânia, ela está detida sem acusação desde então. Duas fontes próximas ao Hamas disseram à AFP que o primeiro grupo de reféns a ser libertado consistia em três mulheres soldados israelenses. No entanto, uma vez que o movimento islâmico palestiniano considera qualquer israelita em idade militar que tenha completado o serviço obrigatório como soldado, a referência também poderia aplicar-se a civis raptados no ataque que deu início à guerra.

Os três primeiros nomes de uma lista de 33 reféns a libertar na primeira fase, obtida pela AFP, são mulheres com menos de 30 anos que não estavam no serviço militar no dia do ataque do Hamas. A porta-voz do Departamento de Justiça, Noga Katz, disse que o número final de prisioneiros a serem libertados na primeira troca dependerá do número de reféns vivos libertados pelo Hamas.