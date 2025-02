Catar Open, Berrettinin-Djokovic 5-5

Matteo Berrettini Sfida Novak Djokovic Al Qatar Open.

Há uma segunda rodada em jogo contra Jan-Lennard Struff Alemão, número 44 ou Holandês Tallon Griekspoor, número 51.

Berrettini e Djokovic não se encontram nas quartas de final do American Open 2021, quando ambos viveram uma fase muito diferente da corrente.

O jogo começa com Novak Djokovic de plantão. Os sérvios mantêm facilmente o serviço aos 15 anos e realizam o jogo italiano (1-0).

Fácil piada para Berettini, que fecha o jogo (1-1) na segunda ocasião.

Djokovic, com excelente desempenho de plantão, mantém piada em zero e conquista o jogo (2-1 para sérvio).

O excelente desempenho de Berrettini, que mantém o serviço a zero e relata as pontuações no empate (2-2).

Djokovic cancelará três moagem da bola em favor do azul e fecha o jogo (3-2) na segunda ocasião.

Blue salva dois pontos de virada em favor dos sérvios e mantém o serviço (3-3).

Mudança fácil no serviço para sérvios que mantêm uma piada em zero (4-3).

Berrettini mantém zero serviço e relata a pontuação no empate (4-4).

Djokovic aumenta o nível e fecha para 15 (5-4).

Blue mantém uma piada fácil: os sérvios podem realmente pegar um único ponto em resposta. (5-5)

Ótimo na linha dá Djokovic a 6-5. Berrettini agora terá que servir para fazer uma pausa.

