Cathay Pacific apresenta cabine ‘Premium Economy’ em voos Chennai-Hong Kong

A companhia aérea local de Hong Kong, Cathay Pacific, anunciou a introdução de uma cabine ‘Econômica Premium’ em voos de Chennai para Hong Kong.

A companhia aérea operará suas aeronaves Airbus A350-900 de última geração, com cabines Business, Premium Economy e Economy, para atender às diversas preferências dos viajantes. A companhia aérea aumentará suas frequências de voos de Chennai para Hong Kong.

De 2 de janeiro a 1º de março de 2025, os voos na rota Chennai-Hong Kong serão operados quatro vezes por semana e aumentarão para cinco voos por semana de 2 a 30 de março de 2025.

Anand Yedery, diretor regional de viagens e estilo de vida do cliente da Cathay, disse: “Estamos entusiasmados em apresentar nossa cabine Premium Economy ao mercado de Chennai. “Chennai é um destino importante para nós.”

“As necessidades dos viajantes evoluíram ao longo do tempo. No passado não existia opção entre as classes Business e Economy, mas com a introdução da nossa cabine Premium Economy os viajantes podem optar por maior conforto e serviços personalizados, especialmente em voos de médio e longo curso”, acrescentou.