Caucasianos que tornaram Uya Kuya viral recebem doações de Cinta Kuya, arrecadando até IDR 228 milhões

Jacarta – Los Angeles sofreu um grande incêndio em 7 de janeiro de 2025 que deixou muitos moradores desabrigados. Este incidente causou profunda dor às vítimas, incluindo Carolina Ramírez, uma das moradoras cuja casa foi totalmente destruída pelo incêndio.

No entanto, a atenção do público não se concentrou apenas no incêndio em si, mas também no conflito que envolveu o artista indonésio Uya Kuya, que gravou um vídeo em frente à casa incendiada de Carolina.

No vídeo que Carolina postou em sua conta TikTok, @camr1517, no dia 19 de janeiro de 2025, ela disse que as ações de Uya e de sua família não foram empáticas.

“Isso é tão ridículo. Primeiro as famílias nobres de ontem e agora estas pessoas. “Eles não têm absolutamente nenhum respeito pela nossa perda”, disse Carolina no vídeo.

Cinta Kuya faz doação para Carolina Ramírez

Depois que o vídeo de Carolina se tornou viral, ela abriu uma doação para reformar sua casa incendiada. A resposta dos internautas foi extraordinária: as doações atingiram mais de 14.000 dólares americanos ou cerca de 228 milhões de IDR em apenas alguns dias.

“Depois que o vídeo viralizou, descobriu-se que ela (Carolina) abriu doações, para ela pessoalmente. Graças a Deus são muitas doações. “Com amor já são 14 mil dólares”, disse Uya Kuya, terça-feira, 21 de janeiro de 2025.

Uma das doadoras foi Cinta Kuya, filha de Uya Kuya, embora sua família tenha sido alvo de críticas no vídeo de Carolina. Esse ato de amor fez Uya se sentir surpresa e maravilhada.

“O amor contribui né, ela doou para o link dela (Carolina). “Eu disse a ela: ‘Querida, você se tornou viral com isso, ainda quer contribuir’”, disse Uya. O amor diz “Está tudo bem”. “Ele abriu uma doação e se tornou viral, é uma bênção para ele também”, acrescentou.

Sobre este incidente, Uya Kuya também prestou esclarecimentos. Ele revelou que o vídeo gravado em frente à casa de Carolina recebeu aprovação da polícia local e do FBI. Ele imediatamente apagou assim que Carolina o repreendeu.