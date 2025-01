CBI acusa Karti Chidambaram em novo caso de corrupção

O CBI registrou um novo caso de corrupção contra o filho do ex-ministro das Finanças P. Chidambaram e deputado do Congresso Karti Chidambaram por supostamente ter ajudado a empresa de bebidas alcoólicas Diageo Scotland sobre a proibição da isenção de impostos de seu uísque, disseram autoridades na quinta-feira. (9 de janeiro de 2024).

O caso diz respeito a um suposto pagamento suspeito feito à Advantage Strategic Consulting Pvt Ltd. Ltd, “uma entidade controlada” por Karti P. Chidambaram e seu associado próximo S. Bhaskararaman pela Diageo Scotland e Sequoia Capitals, disse o CBI FIR.

“A investigação revelou que, de várias propostas do FIPB investigadas, descobriu-se que a Diageo Scotland e a Sequoia Capitals transferiram fundos de forma suspeita para a Advantage Strategic Consulting Pvt. Ltd., uma entidade controlada por Sh. Karti P. Chidambaram e seu associado próximo S. .Bashkararaman “, disse.

A agência alegou que sua investigação descobriu que a Diageo Escócia, no Reino Unido, costumava importar uísque Johnnie Walker com isenção de impostos.

Não houve reação imediata dos suspeitos citados no FIR.

Em Abril de 2005, a Corporação Indiana de Desenvolvimento do Turismo (ITDC), que detinha o monopólio da venda de bebidas alcoólicas importadas com isenção de impostos na Índia, impôs um embargo à venda de produtos isentos de impostos do Grupo Diageo na Índia, resultando num enorme prejuízo. para a Diageo Scotland, já que 70% de seus negócios na Índia pertenciam à venda do uísque Johnnie Walker, alegou a agência.

O CBI FIR alegou que a Diageo Scotland abordou Karti Chidambaram em busca de ajuda para suspender a proibição e fez pagamentos de US$ 15.000 à Advantage Strategic Consulting, que os aceitou sob o pretexto de “taxas de consultoria”.