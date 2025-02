CBI Books Konkan Railway Engineer, empresa privada e seus diretores em carga de enxerto

O Central Research Office (CBI) registrou um caso de corrupção contra uma Konkan Railway Corporation Limited e uma empresa privada, juntamente com seus diretores, na posição de suborno.

As pessoas acusadas foram identificadas como Sumeet Khajuria, oficial do Serviço de Engenheiros da Índia de 2005 (saindo) publicada como engenheiro -chefe da Konkan Railroad, Railtech Private Limited Paras e seus diretores Rajesh Kumar Jain, Pushp Raj Singh e Sulabh Rawat Rawat Rawat . O caso foi registrado pela unidade anti -corrupção da agência.

De acordo com o primeiro relatório da informação, o Sr. Khajuria e os diretores da empresa foram entregues a práticas corruptas na limpeza de faturas pendentes e revisando estimativas relacionadas à eliminação do túnel de limão na execução da ordem de serviço relacionada com a seção Katra-dharam da Udhampur- Srinagar-Barramulla Link Project Supervision pela Konkan Railway.

Em 30 de janeiro de 2025, o Sr. Jain informou o Sr. Khajuria que os representantes da Railtech Paras haviam apresentado um projeto de lei em seu escritório e que um oficial subordinado do Sr. Khajuria havia feito algumas mudanças adversas/comentários com relação ao referido Bill.

O diretor da empresa instou o engenheiro -chefe a intervir para resolver o problema. Khajuria prometeu fazer o trabalho e pediu ao Sr. Jain que o encontrasse em seu escritório de acampamento em Jammu. Em vez do favor, Jain prometeu entregar ₹ 10 lakh ao Sr. Khajuria, como ele alega.