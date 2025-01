CBI contrata seis funcionários da Prasar Bharati e vice-secretário do Ministério I&B por suposta corrupção

O Bureau Central de Investigação (CBI) registrou um caso de corrupção contra seis funcionários de Prasar Bharati e um secretário adjunto do Ministério da Informação e Radiodifusão, seguindo uma ordem de Lokpal.

De acordo com o Primeiro Relatório de Informações (FIR), Lokpal emitiu a ordem de investigação do CBI em 20 de dezembro de 2024. Conforme consta nas normas pertinentes, os nomes dos acusados ​​​​não foram revelados. Detalhes do suposto crime também não foram mencionados.

Os funcionários acusados ​​ocupavam o cargo de Diretor Geral Adicional (E) Prasar Bharati (Delhi); Diretor Geral Adjunto (E) (Sede); dois engenheiros assistentes de Doordarshan Kendra, Prasar Bharati (Bhubaneswar); dois engenheiros assistentes do DD News, Prasar Bharati (Delhi); e o então subsecretário do Ministério I&B. O papel de servidores públicos e indivíduos desconhecidos também será investigado.