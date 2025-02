CBI prende quatro fornecedores envolvidos no caso de adulteração de ghee tirumala

Em um avanço significativo, o Escritório de Pesquisa Central (CBI) prendeu quatro fornecedores envolvidos no escândalo de Tirumala Adúltere. Os réus incluem o diretor administrativo da AR Dairy Rajasekharan, diretores do Bhole Baba Organic Vivin Jain e Pinole Jain e CEO da Sri Vaishnavi Dairy Private Limited Support Chawda.

Uma equipe de pesquisa especial (SIT) liderada pelo diretor conjunto do CBI, Viesh Prabhu, prendeu o réu no domingo (9 de fevereiro). O SIT foi constituído pelo Supremo Tribunal para investigar as acusações de que o ghee adulterado é usado na preparação de Laddus sagrado no templo de Lord Venkateswara.

As investigações revelaram que os representantes dos laticínios Vaishnavi haviam protegido fraudulentamente propostas em nome da AR Dairy ao apresentar documentos falsificados. As discrepâncias nos processos de preços e a cadeia de suprimentos também aumentaram as suspeitas, com os laticínios Vaishnavi que Ghee compra para ₹ 355 por quilograma, mas a vendendo para um laticínio para ₹ 319,80 por kg.

A equipe também compilou as informações sobre a capacidade de produção do AR, a quantidade de leite produzido e por que os laticínios Vaishnavi forneciam ao ghee quando o ARC entrou em um acordo com o TTD. Também foram feitas consultas sobre como os laticínios foram fornecidos ao ghee quando foi vendido em Rs. 500 por kg no mercado aberto.

A controvérsia remonta a 25 de setembro do ano passado, quando uma queixa foi apresentada alegando que o ghee adulterado foi usado na preparação de Laddus. A Suprema Corte interveio em outubro, formando o SIT de cinco membros para investigar o caso sob a supervisão do diretor do CBI.

A equipe de pesquisa de cinco membros incluiu dois do CBI, dois do governo de Andhra Pradesh e uma das autoridades indianas de segurança e padrões (FSSAI).

O governo da AP foi representado pela faixa de Guntur Ig Sarvashtha Tripathi e pelo Dock de Visakhapatnam Dig Gopinath. O CBI foi representado pelo diretor conjunto da área de Hyderabad, Veeresh Prabhu e Visakhapatnam SP Murali, juntamente com o conselheiro de Fassai Satyen Kumar Panda.

A AR Dairy garantiu o contrato para o fornecimento de 10 kg de 10 lakh a TTD a ₹ 319,80 por quilograma durante o regime anterior do YSRCP no estado. As duas primeiras remessas de Ghee foram entregues à TTD nos dias 6 e 17 de julho, mas a TTD o rejeitou depois que os controles de qualidade revelaram que era ruim.

Suspeitando de um jogo sujo, o TTD enviou as amostras ao Conselho Nacional de Desenvolvimento de Laticínios (NDDB) em Gujarat, que confirmou a presença de gordura animal no ghee que foi fornecido.

Os réus foram arquivados com o juiz II do tribunal adicional de Muniff em Tipruati na noite de domingo, que os enviou sob custódia judicial até 20 de fevereiro.