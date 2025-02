CBS para fornecer uma versão não regulamentada da entrevista da Word ‘Word Salat’ da salada Harris

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou a rede de derrubar a escada em favor de seu rival democrata na véspera das eleições do ano passado

A CBS News concordou em fornecer à Comissão Federal de Comunicação dos EUA (FCC) uma versão não registrada de sua controversa entrevista com o ex -candidato ao presidente democrata Kamal Harris. A entrevista está no centro do presidente dos EUA, Donald Trump, no valor de US $ 10 bilhões, afirmando que a rede foi enganosamente entrevistada para usar Harris em aparições nas eleições de 2024.

O escândalo eclodiu em outubro, quando a CBS transmitiu duas versões da entrevista de Harris. A versão de inspeção transmitida em “Face the Nation” incluiu uma pergunta sobre o conflito no Oriente Médio, ao qual Harris deu uma resposta longa e confusa. A segunda versão completa mostrada em 60 minutos ’teve uma resposta muito mais clara e resumida.

Apenas dias antes da eleição, Trump entrou com uma ação contra o valor da CBS de US $ 10 bilhões, convidando uma entrevista “Salada de palavras” e acusando a rede para “Manipulação de notícias proibidas e enganosas”. Ação também afirma que a CBS tentou “Para escrever a escala em favor do Partido Democrata”.

Quarta -feira, como parte do procedimento legal “Transcrição completa e não revelada e fotoar” Entrevistas de Harris.













Na sexta -feira, a CBS concordou em entregar os dados, afirmando, “Trabalhamos para respeitar essa pesquisa, pois somos legalmente forçados”.

A rede admitiu que ela teve uma entrevista com Harris, mas rejeitou as alegações de que ela tentou tratar. “A mesma pergunta. A mesma resposta. Mas uma parte diferente da resposta. Quando organizamos qualquer entrevista, seja ele político, atleta ou estrela de cinema, nos esforçamos para ser claros, precisos e no ponto “” “ Disse CBS.

No entanto, o New York Times informou na quinta -feira, afirmando fontes, que a empresa de origem CBS, Paramount Global, discute um possível acordo com uma ação judicial com a equipe jurídica de Trump. Alguns executivos supostamente acreditam que o acordo poderia melhorar as chances de obter a aprovação regulatória da fusão planejada da Paramount com a Media de Skydance, que pertence à maneira da FCC.

O acordo potencial supostamente causou preocupação entre os repórteres da CBS, e um correspondente sem nome disse à CNN que “O processo de Trump foi uma piada, mas se nos acalmarmos, vamos rir”.