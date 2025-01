CCPA emitiu aviso à Apple sobre problemas de desempenho do iPhone: Pralhad Joshi

O Ministro do Consumidor, Pralhad Joshi, disse na quinta-feira (23 de janeiro de 2025) que a Autoridade Central de Proteção ao Consumidor (CCPA) emitiu um aviso à Apple Inc sobre supostos problemas de desempenho com iPhones após a atualização do software iOS 18+.

“O Departamento, após examinar as reclamações dos consumidores, emitiu um aviso à Apple por meio da CCPA, buscando uma resposta a esse respeito”, disse Joshi em uma postagem nas redes sociais.

O aviso busca explicações da Apple sobre os problemas técnicos relatados com a atualização de software. As reclamações foram recebidas na Linha Nacional de Apoio ao Consumidor sobre problemas de desempenho do iPhone.

O aviso marca o mais recente escrutínio regulatório das operações da gigante da tecnologia na Índia, um mercado-chave em crescimento para fabricantes de smartphones.