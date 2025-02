CDM: Shifrin ganha Slalom Sestriere, sucesso n.100

Quando ele viu a mesa de resultados do tempo, ele se deixou cair na neve. Mikaela Shiffrin está na lenda: primaentre mulheres ou homens, Ganhe 100 corridas14 anos após sua estréia, no campeonato mundial.

Isso a persegue desde o final de novembro, quando ela feriu seriamente Killington, os dois meses restantes. Em seguida, lenta subida em direção à ressurreição, que parecia nunca ter chegado. Somente no sábado em gigante, 24 horas antes desse triunfo histórico, Mikael realmente não avaliou o calor decisivo, 33. Em vez disso, ela voltou e venceu à sua maneira – ou com uma boa vantagem – um slalom especial na pista Giovanni Alberto Agnelli. Com ele no estágio de Sestriere croata Zrinka Ljutice e compatriota Paul Moltzan.

“Foi difícil restaurar o ritmo da competição, apesar dos ferimentos e me confrontar com todos esses esquiadores fortes e rápidos”, disse Shifrin em lágrimas enquanto saiu do palco. “Eu me perguntei várias vezes se decidi voltar à competição … leva tempo para encontrar o humor certo, eu gosto dessa vitória, sei que fiz um longo caminho – acrescentei um americano, 30 anos de março – março – eu Nunca pensaria que eu teria esse personagem um dia: meu sonho, já que a infância é fazer curvas agradáveis ​​e melhorar todos os dias. ”

O futuro pode esperar: “Agora quero aproveitar este dia, para encontrar esse pequeno momento de felicidade depois de tão difícil”.

Cem vitórias é um número que permanecerá no Guinness Book of Records por muito tempo. Ele resistiu ao mítico sueco de Sternmarh, com 86 sucessos, por décadas. Lindesy Vonn, outro grande americano, também parecia inatingível.

Nesta disciplina para a Itália, no entanto, sem glória novamente: Marta Rossetti, décimo sexto.

Então Martina Peterlini 19/Ae Lara della Mea 21/a.

No sábado e no próximo domingo, a Copa do Mundo na Eslovênia será gigante e o especial de Kranjska Gora. A Copa do Mundo da Mulher Mundial está agora na Noruega, Kvitfjell. De sexta a domingo, haverá dois descendentes e Superg: outras corridas para Federica Brignone e Sofia Goggia.

