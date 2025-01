Cdm, Sofia Goggia vence Cortina em declive

Sofia Goggia – 32 anos, número 26 da carreira, a quarta nesta pista nas Olimpíadas de 2026 – venceu a Copa do Mundo de downhill em Cortina d’Ampezzo, a terceira das oito do calendário nesta temporada. A norueguesa Kajsa Lie ficou surpreendentemente atrás dela, a segunda italiana Federica Brignone em terceiro lugar no pódio, que lidera não só na classificação geral do Cdm com 539 pontos, mas também no downhill com 189 logo à sua frente. de Goggio (180).

A suíça Lara Gut-Behrami, detentora da taça, está apenas em quarto lugar, mas continua sendo a rival mais popular das italianas. A tão esperada americana Lindsey Vonn, depois de uma corrida muito limpa que a teria colocado entre os dez primeiros, vacilou pouco antes de cruzar a linha de chegada, onde caiu no treino de quinta-feira. Terminou assim – aos 40 anos – com o tempo de 1m35″63.

Com condições de tempo e neve perfeitas, Laura Pirovano 11/az Trentino também está em boa posição para Itália, enquanto Marta Bassino e Nicol Delago chegaram um pouco mais atrás, com Elena Curtoni a parar devido ao salto da porta após um giro. Amanhã o super-G vai ao Olimpia delle Tofane e promete ser mais um grande dia para a Itália.

