CE escreverá ao Secretário de Gabinete para garantir que nenhum anúncio específico de Delhi seja feito no Orçamento da União

O Comissário Eleitoral Chefe (CEC) Rajiv Kumar disse na terça-feira que a Comissão Eleitoral da Índia (CE) escreverá ao Secretário de Gabinete, informando-o de que nenhuma disposição específica de Delhi pode ser incluída no Orçamento da União que possa alterar a igualdade de condições.

Ele tomou a decisão tendo em mente o Orçamento da União previsto dias antes das eleições. Durante uma conferência de imprensa para anunciar o calendário eleitoral, a CEC rejeitou as alegações de manipulação dos cadernos eleitorais, afirmando que nenhuma eliminação pode ser realizada sem documentação minuciosa, verificação no local e sem dar ao indivíduo em causa a oportunidade de ser ouvido .

“Cada etapa do processo de cadernos eleitorais é baseada na transparência e na responsabilização. A remoção de nomes não é possível sem a adesão a protocolos rígidos, e cada parte tem o direito de levantar objeções em vários estágios.” disse o Sr.

Os comentários surgem no contexto em que o Partido Aam Aadmi (AAP) levanta alegações de que nomes de pessoas que são residentes de longa data estão sendo removidos a mando do BJP. A AAP alegou que tinha apresentado todas as provas à CE para acção.

Processo transparente

A CEC afirmou que as reclamações e objeções não são apenas analisadas, mas também partilhadas com todos os partidos políticos e disponibilizadas online para garantir a transparência. “Quando cada votação é importante, levantar questões sobre a remoção de milhares de nomes sem provas é enganoso. Os processos que seguimos não deixam margem para manipulação”, afirmou.

Kumar também instou os candidatos e líderes dos partidos políticos a absterem-se de fazer comentários contra as mulheres e de envolver crianças durante as campanhas eleitorais. Ele estava respondendo a uma pergunta sobre um comentário feito pelo candidato do BJP, Ramesh Bidhuri, sobre a deputada do Congresso, Priyanka Gandhi Vadra. “Comentários não devem ser feitos contra as mulheres. “Emitimos diretrizes muito rigorosas… nós condenamos isso, mas apenas quando existe um modelo de código de conduta”, disse ele.