Cecilia Sala: “Eles me ouviram no bairro e em silêncio, tive medo dos meus nervos”

Interrogatórios intermináveis ​​“encapuzado com o rosto virado para a parede” enquanto na solitária “estava preocupado com os meus nervos”, passava o tempo “lendo as instruções nos envelopes ou contando os dedos nas mãos”. Pela primeira vez desde seu lançamento, Cecilia Sala decide falar na televisão sobre os 21 dias de prisão na prisão de Evin, no Irão, feitos de acusações e medos, esperanças e receios. Em entrevista a Fabio Fazio no programa “Che tempo che fa”, ela relembra esses momentos sem nunca esquecer todas aquelas pessoas que ainda estão detidas. “que não têm a sorte de ter um país por trás deles que protege e cuida de você”. Para sobreviver – diz – “pensei nas coisas boas da minha vida e que mais cedo ou mais tarde as teria de novo”.

Mas agora ele conclui: “Não voltarei ao Irão, pelo menos enquanto a República Islâmica existir.” Falar sobre detenção muitas vezes a deixa sem fôlego, suas emoções tomam conta enquanto ela relembra mentalmente “o momento que te quebra”, como ela diz. “Eles me tiraram do meu quarto de hotel enquanto eu trabalhava – diz ele -. Eu estava coberto no carro com a cabeça apoiada no banco. estavam ligados”. Só no dia seguinte é que lhe foi permitido fazer os habituais telefonemas para a embaixada ou para a sua família “para justificar o meu desaparecimento”.

“Durante os primeiros 15 dias de detenção, fui interrogado todos os dias – explica -. Um dia antes de ser libertado, mantiveram-me na fila durante dez horas, sempre de capuz. me deu um sedativo.” eu para baixo A mesma pessoa sempre me questionava em um inglês perfeito e eu percebi, pelo que ele dizia, que conhecia muito bem a Itália.” O isolamento foi o momento mais dramático, com sons “de partir o coração” vindos de outras celas, “gritos” ou “tentativas de machucar eles mesmos”.

“Na cela ao lado, havia uma menina que correu para bater a cabeça com toda a força na porta – diz ela -. Durante o telefonema com Daniela (sua companheira, nota do editor), eu disse a ele que estava medo. Eu estava com medo pela minha cabeça, que eu iria perder o controle.” Os maiores receios, como ainda se lembra, estavam ligados à crise do Médio Oriente e à iminente tomada de posse de Donald Trump.

“Foi a contagem regressiva que me assustou muito. Se ele tivesse dito publicamente que queria retaliar algum iraniano – palavras dele – minha situação poderia ter sido muito complicada para mim.” “Percebi que era refém”, continua ele, “quando fui informado da morte de Jimmy Carter, Crise de reféns do presidente dos EUA. Foi a única mensagem que me deram durante a minha detenção. Naquele momento, entendi qual era o meu estado.” Durante a entrevista, também foi discutido o suposto envolvimento de Elon Musk. “Ninguém da minha família jamais falou com Elon Musk – disse ele -. O meu parceiro contactou a deputada Andrea Stroppa e perguntou-lhe se poderia transmitir a notícia a Musk, que se tinha reunido com o embaixador do Irão nas Nações Unidas alguns meses antes, um acontecimento histórico desde a crise de 1979. Ela perguntou-lhe se poderia enviar mensagens. , e a única resposta que recebeu foi “informada”. Ao final da entrevista, a jornalista relembra sua descrença ao ser informada, na manhã do dia 8 de janeiro, de que seria libertada. ele pensou que as pessoas que vieram atrás de mim eram Pasdaran e não a inteligência iraniana – diz ele -. Achei que estavam me levando para uma de suas bases militares, mas quando me desembrulharam no aeroporto militar e viram um rosto bem italiano de terno cinza, sorri o maior sorriso da minha vida.” Ele então reservou o mesmo. seu companheiro e seus pais em um abraço inesquecível no asfalto do aeroporto de Ciampino.

Reprodução reservada © Copyright ANSA