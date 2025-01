Celebração do Dia da República no porto VOC

O 76º dia da República da Índia foi realizado no porto de Vo Chidambaranar com a implantação da bandeira nacional por seu presidente Sushanta Kumar Purohit.

Ele tomou saudação do contingente do serviço de bombeiros de Port e dos cadetes da NCC da Escola Porta.

O Sr. Purohit destacou os recentes desenvolvimentos de Port e disse que o berço III da posição norte estaria dragando no próximo mês para acomodar barcos com um rascunho de até 14,20 metros. Ele também compartilhou que o governo da Índia havia identificado o porto de VOC como um “centro de energia eólica no alto mar”.

Como parte da celebração, o presidente distribuiu o desempenho do trânsito para 2020-2023, que reconhece o desempenho exemplar de agentes a vapor, operadores de barcos, agentes aduaneiros, exportadores, importadores e agentes comerciais. Ele também entregou prêmios meritórios para os oficiais e pessoal de vários departamentos do porto.