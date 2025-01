Celebrações do dia da República da TN: O Governador exibe a bandeira nacional, na presença do ministro principal

O ministro principal de Tamil Nadu, Mk Stalin e o governador RN Ravi cumprimentam a bandeira nacional durante a celebração do Dia da República no domingo, 26 de janeiro de 2025 | Crédito da foto: B. Jothi Ramalingam

Por ocasião do dia da República, o governador de Tamil Nadu, RN Ravi, empregou a bandeira nacional em Chennai no domingo (26 de janeiro), na presença do ministro principal MK Stalin e outros dignitários. Enquanto o governador e o CM cumprimentaram, o hino nacional e um helicóptero da Força Aérea jogaram pétalas de flores na bandeira nacional perto da estátua do trabalho ao longo do Kamarjar Paseo.

Uma marcha cerimonial impressionante marcou o espírito das celebrações do dia da República na capital do estado, onde o governador fez a saudação. Segundo o protocolo, o ministro principal recebeu o governador na chegada. Segundo o costume, o CM apresentou o governador aos oficiais superiores do Exército, da Marinha, da Força Aérea, da Guarda Costeira e da Polícia de Tamil Nadu.

Stalin deu aos vencedores vários prêmios. O bombeiro de destaque K. Vetrivel, que resgatou três pessoas de se afogar em Adyar, Chennai, em novembro do ano passado, recebeu a medalha de Anna para Gallardía, 2025. Sa Ameer AMSA do distrito de Ramanathapuram, que ajudou no enterro de mais de 1.000 Até agora, cadáveres receberam o prêmio Kottai Ameer, 2025.

R. MURUGAVEN do distrito de Theni recebeu o prêmio Narayanasamy Naidu Paddy Productivity. O inspetor P. Chinnakamanan, Chefes de Polícia K. Mahamarx e K. Karthick, agentes da polícia II K. Siva e P. Poomalai receberam as medalhas policiais de Gandhi Adigal.

Posteriormente, o governador, o ministro principal e outros dignitários testemunharam os eventos culturais realizados por crianças e jovens. O oficial da Força Aérea, comandante de Ala Sarthak Budhia, foi o comandante do Dia da República.