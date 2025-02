Celebrações Mahasivrati no templo Meenakshi Sundareswarar em 26 de fevereiro

A Administração e a CE de Recursos Humanos fizeram acordos elaborados para celebrar o Mahasivatehri que cai em 26 de fevereiro no templo Meenakshi Sundareswarar, disse um comunicado de imprensa do comissário conjunto do templo S. Krishnan na quarta -feira.

Ele acrescentou que Abishekam e Aradana para os presidentes de divindades Sri Meenakshi Amã e Sri Sundareswarar seriam realizados durante a noite de 26 de fevereiro até as primeiras horas de 27 de fevereiro.

O Puja Times seria das 22h às 22h45, 23h às 23h40, 12h.

Artha Jamam, Palliyarai e Tiruvanandal Pujas seriam realizados às 3h, 4 e 5 da manhã, respectivamente.

A administração do templo convidou contribuições e devotos do público, como leite, coalhada, coco macio, paneer, frutas, mel, óleo, ghee e açafrão em pó para abishekams.