Celebrações Ruby do movimento ecumênico Nilackal

O Cardeal Baselios Cleemis Catholicos, Arcebispo Católico Sênior da Igreja Católica Siro-Malankara, inaugurará a sessão de despedida das celebrações do jubileu do rubi da Igreja e Centro Ecumênico Nilackal St. Theodosius Mar Thoma Metropolitan, presidente do Nilackal Ecumenical Center Trust, presidirá o evento. Estarão presentes prelados de nove igrejas episcopais de Kerala, todos participantes do movimento ecumênico. De acordo com um comunicado oficial, o movimento ecumênico Nilackal une aproximadamente 50 lakh pessoas das nove facções da igreja.