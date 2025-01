Celebrity Final Jeopardy hoje, 15 de janeiro de 2025: pergunta, resposta, salário e vencedor

Abaixo você verá o Pista final do Celebrity Jeopardy para quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. O episódio de estreia da 3ª temporada aconteceu na semana passada e foi vencido pelo comediante e cineasta W. Kamau, sobre Camilla Luddington e Max Greenfield. A partida de hoje apresenta três novas celebridades: o astrofísico Neil deGrasse Tyson (StarTalk) interpretando STRIVE, a atriz Melissa Peterman (Happy’s Place) interpretando a acadêmica de enfermagem Diana DiSalvatore e o ator Jackie Tohn (GLOW) interpretando PATH. O formato funciona de forma semelhante a um torneio Jeopardy regular, com 27 celebridades competindo por 9 vagas semifinalistas e depois 3 vagas finalistas. Aqui estão as perguntas e respostas do Celebrity Final Jeopardy para 15/01/2025, junto com as apostas e o vencedor do jogo.

Pergunta final sobre o perigo das celebridades em 15 de janeiro

A pergunta Final Jeopardy de 15 de janeiro de 2025 está na categoria “Muppets” e tem a seguinte pista:

3 caixas são enviadas para o exterior em “The Great Muppet Caper” de 1981: “Frog” segura Kermit, “Bear” segura Fozzie” e “Whatever” segura este Muppet

Para evitar spoilers, a resposta correta para esta pista pode ser encontrada no final deste guia.

Apostas Celebrity Final Jeopardy e vencedor de 15 de janeiro

Em uma recuperação, Jackie se tornou a vencedora e semifinalista da partida Celebrity Jeopardy de 15 de janeiro. Apesar de estar atrás de Neil e Melissa após Triple Jeopardy, ela conseguiu uma vitória após ser a única a responder corretamente à pista do Final Jeopardy.

Com $7.900, Jackie apostou $4.500 e terminou em primeiro lugar com $12.400.

Neil estava perto da liderança com US$ 12.100 no segmento final, mas errou o alvo com “Snufalufagus” e terminou com US$ 8.399 pelo segundo lugar.

Melissa também errou a resposta com “Animal” e caiu de US$ 12.900. Ele perdeu incríveis $ 10.001 e terminou em terceiro lugar com $ 2.899.

Resposta final da celebridade ao Jeopardy em 15 de janeiro

A resposta correta para Celebrity Final Jeopardy em 15 de janeiro de 2025 é “Quem é Gonzo?”

O boneco Gonzo estreou em 1976 e foi apresentado como um artista performático cujas atuações raramente iam bem. Foi só em “The Great Muppet Caper” que ele o chamou formalmente de “Tanto faz”, e o nome pegou sempre que a espécie Muppet era questionada. A partir de então, ele foi chamado de “Tanto faz” em outros filmes dos Muppets, como “The Muppets Take Manhattan” e “Muppet Treasure Island”.