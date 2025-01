Cena de ação de Missão: Impossível 8 quase causou ataque cardíaco ao espectador, diz diretor

A franquia Missão: Impossível é conhecida por suas incríveis cenas de ação. Missão: Impossível 8 O diretor Christopher McQuarrie revelou que uma sequência de ação foi tão tensa e emocionante que causou complicações cardíacas em um membro da audiência.

“Fizemos uma pequena exibição e alguém disse: ‘Fiquei sufocado durante toda a sequência. Quase tive um ataque cardíaco’”, disse McQuarrie à revista Empire. “E pensei: ‘Acho que fizemos algo certo’”.

McQuarrie zombou dessa cena como “a coisa mais difícil” que a franquia já fez. Lembre-se de que Mission: Impossible 6 apresentava o salto do halo do pôr do sol, enquanto Mission: Impossible 7 apresentava uma motocicleta pulando de um penhasco. Se a sequência de Missão: Impossível 8 é mais maluca do que essas duas, então deve estar fora deste mundo.

Quem está envolvido em Missão: Impossível 8?

Tom Cruise retorna como Ethan Hunt em Mission: Impossible 8, agora intitulado Mission: Impossible – The Final Reckoning. O filme é a sequência direta de Missão: Impossível 7. Ethan agora possui a chave cruciforme que controla a Entidade, uma poderosa IA. Em Missão: Impossível 8, Ethan e sua equipe devem encontrar e destruir a Entidade, que está localizada em um submarino russo afundado conhecido como Sebastopol.

O elenco de Missão: Impossível: O Acerto de Contas Final inclui Hayley Atwell como Grace, Ving Rhames como Luther Stickell, Simon Pegg como Benji Dunn, Vanessa Kirby como Alanna Mitsopolis, Esai Morales como Gabriel, Pom Klementieff como Paris, Angela Bassett como Erika Sloane e Henry. Czerny como Eugene Kittridge

Shea Whigham, Mariela Garriga, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell e Frederick Schmidt também estrelam.

McQuarrie dirige Missão: Impossível 8 a partir de um roteiro que ele co-escreveu com Erik Jendresen. The Final Reckoning marca o quarto filme Mission dirigido por McQuarrie, atrás de Dead Reckoning, Fallout e Rogue Nation. McQuarrie e Cruise são os produtores da oitava entrada.

Missão: Impossível – Dia do Julgamento estreia nos cinemas em 23 de maio de 2025.

(Fonte: Império)