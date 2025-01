Cena pós-créditos do Creature Commandos Finale explicada

Ele Comandos de criatura fim finalmente foi ao ar e inclui um pós-créditos/créditos finais cena gira em grande parte em torno de um personagem específico. Conseqüentemente, os fãs estão se perguntando o que acontece nos pós-créditos do programa de animação da DC.

Sem mais delongas, aqui está uma explicação da cena pós-créditos/créditos finais do Episódio 7 de Creature Commandos.

O que acontece na cena pós-créditos do episódio 7 de Creature Commandos?

A cena pós-crédito do episódio 7 de Creature Commandos revela que Eric Frankenstein sobreviveu depois que a Noiva aparentemente o matou a tiros e cuspiu nele repetidamente no final do episódio.

Na cena, Frankenstein é mostrado sentado a uma mesa tomando sopa com uma cigana idosa, coberto por bandagens encharcadas de sangue. Aqui, ele diz à senhora que a tentativa da Noiva de matá-lo significava apenas que ela tinha sentimentos por ele, algo que esta rejeitou constante e veementemente ao longo da temporada.

No entanto, Frankenstein de repente pergunta à senhora sobre a sopa que estão tomando, e ela menciona que é “sopa de pardal”. Isso o leva a comentar que a sopa é nojenta. A sobrevivência de Frankenstein significa apenas que ele continuará sua fútil busca romântica pela Noiva na próxima temporada 2.

Todos os sete episódios de Creature Commandos estão sendo transmitidos pela HBO Max. A história segue o grupo titular, um conjunto de criações monstruosas, enquanto eles realizam missões perigosas e de alto risco para Amanda Waller e o governo dos EUA que humanos comuns não podem realizar. Na primeira temporada, a equipe tenta impedir que a feiticeira amazônica Circe assuma o controle do Pokolistão.

James Gunn criou a série e escreveu todos os 7 episódios, com Sam Liu e Matt Peters alternando cada episódio como diretor. Além de criar a série, Gunn atuou como produtor executivo ao lado de Peter Safran. Creature Commandos é a primeira parcela e série de seu Universo DC reiniciado.

Indira Varma, Sean Gunn, Alan Tudyk, Zoe Chao, David Harbour e Frank Grillo compõem o elenco principal da série animada. Os membros do elenco de apoio incluem Maria Bakalova, Viola Davis, Julian Kostov, Anya Chalotra, Steve Agee e Stephanie Beatriz.