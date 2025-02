O presidente da nação africana diz que os funcionários públicos afetados não serão pagos até que declarem sua riqueza

O presidente da Libéria, Joseph Nyumah Boakai, suspendeu mais de 450 melhores funcionários em seu governo, incluindo embaixadores nos EUA, no Reino Unido e nas Nações Unidas, porque não declararam sua propriedade uma agência anticorrupção no país.

De acordo com um comunicado de imprensa do escritório do presidente publicado na quinta -feira, “Desarmonioso” Funcionários públicos foram suspensos por um mês “Sem salário ou até ensinar as declarações necessárias”.



“Os funcionários públicos são lembrados de que uma declaração de propriedade não é apenas uma obrigação legal, mas também uma medida fundamental para promover a transparência e renovar a confiança do público nas instituições do governo”, “” Disse Boakai.

As leis do país exigem que todos os membros do governo declarem sua riqueza depois de assumir o serviço e quando deixam suas opiniões.

Na quarta -feira, a Comissão de Corrupção da Libéria (LACC) divulgou uma lista de todos os 457 funcionários públicos afetados. A lista inclui a equipe do Castelo Executivo, a residência oficial do Presidente, os Ministros de Educação e Saúde, o Ministro do Orçamento, bem como os delegados especiais de turismo e investimento.

Leia mais:

Líder dos mais recentes países africanos disparam vice -presidentes e espiões principais

Boakai chegou ao poder em janeiro do ano passado, depois de derrotar a ex -estrela de George Weaah, o então presidente, em uma eleição firmemente desafiada para a corrida em novembro de 2023. Comprometido em combater a pobreza e a corrupção durante seu termo de seis anos para voltar “Esperança abandonada” Liberianos.

No ano passado, os protestos de Anti -Humra eclodiram na Capital da Libéria, Monrovia, por planos de remover o Presidente do Parlamento, que foi acusado de corrupção. Em 18 de dezembro, um incêndio em massa destruiu o Conselho Legislativo, e é por isso que a polícia questionou o presidente Jonathan Fonati Koff e outros.

A mais antiga República Africana ocupou 135. Dos 180 países no último índice de percepção de corrupção publicado no ano passado pela Transparency International, atingindo 27 do 100º barômetro da taxa de terra com base nos níveis de vacinação observados no setor público, em uma escala de 0 (altamente corrupto) 100 (não corrompido).









O centro de transparência e responsabilidade na Libéria disse na terça -feira que o resultado atual do país, que é uma melhoria para dois pontos em comparação com 25 2023, o primeiro progresso em sete anos.

Em resposta, Lacc disse que a tendência era “Reflete os esforços nacionais líquidos para promover a transparência, a responsabilidade e a boa administração”.



“Embora esse progresso seja encorajador, reconhecemos que há mais trabalho para combater a corrupção”. Foi listado na quinta -feira.