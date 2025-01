Centenas de funcionários ameaçados de demissões, o HSBC fechará o aplicativo de pagamento internacional Zing

Jacarta – É relatado que o HSBC fechará seu pedido de pagamento internacional, Zing, um ano após o lançamento do serviço de aplicativo.

Relatórios de Times financeirosNa sexta -feira, 24 de janeiro de 2024, o HSBC anunciou em janeiro do ano passado planos ambiciosos para oferecer um aplicativo de moeda de baixo custo para competir com rivais digitais de crescimento rápido, como revolução e sábio.

“Após uma revisão estratégica do Zing no grupo HSBC e após uma consideração cuidadosa, tomamos a decisão de fechar o Zing e integrar sua plataforma tecnológica subjacente no HSBC”, disse o HSBC Management.

O fechamento de Zing teria sido feito para reduzir custos, de acordo com o general do HSBC, Georges ELHEDERY. Portanto, esse fechamento coloca cerca de 400 funcionários em risco de serem demitidos, incluindo um grande número de pessoal de atendimento ao cliente externo que não pertence ao HSBC.

Além disso, a gerência disse que o HSBC se concentrará nos esforços para aumentar a liderança e a participação de mercado, em áreas em que o HSBC tem uma clara vantagem competitiva.

“E onde o HSBC tem a maior oportunidade de crescer e apoiar nossos clientes”, disse ele.

Para obter informações, a Zing, destinada a jovens clientes, incluindo estudantes internacionais e expatriados, planeja abrir filiais em dois continentes até o final de 2024. No entanto, essa etapa nunca se expandiu para fora da Inglaterra.

Este fechamento marcou o esforço Fintech O último fracasso dos bancos tradicionais, que lutou para desenvolver operações ágeis e se diferenciar em um mercado saturado.

O British Retail Bank Natwest disse em 2020 que fecharia seu Bó Bó Bó, apenas seis meses após seu lançamento para priorizar a “despesa de investimento em todo o banco”. Enquanto isso, o Barclays também fechou seu serviço de pagamento móvel Pingit em 2021.

Dizem que a decisão de fechar o Zing faz parte da estratégia de “simplificação” do grupo, anunciada em outubro do ano passado. A política ocorre depois que Georges Elhedery assumiu o cargo de diretor executivo em julho de 2024, após a partida do ex -diretor executivo Noel Quinn.