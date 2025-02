Centenas de funcionários do Atlas Beach Club comemoraram a cerimônia de professores de Piduka como um pedido de desculpas

Bali, Viva – A cauda da negligência do Atlas Super Club, que torna o Visual Dewa Shiva no fundo da performance musical Álbum Jockey ou DJ, colhendo críticas de vários círculos. Porque suspeita -se que seja uma blasfêmia do hinduísmo.

Respondendo ao incidente que ocorreu, a administração da PT KASE BALI PRIMA comemorou uma cerimônia de professores de Piduka no templo da Villa de Lan Puseh, Village de Berrawa, Kuta do Norte, Badung Regulce, sábado, 8 de fevereiro de 2025 da manhã.

A cerimônia de Masters de Piduka foi realizada com uma oferta completa preparada pelas partes interessadas do templo local e Pexir.

“Esta cerimônia é uma forma tangível de um pedido de desculpas aos deuses ou ancestrais pelo incidente que aconteceu com uma vida melhor”, disse o chefe de relações públicas Atlas Tommy Dimas, sábado, 8 de fevereiro de 2025.

 Antecedentes de Dewa Shiva na performance da música de DJ na maior boate de Bali – Foto: Catch de tela do Instagram Foto: Viva.co.id/maha Live (Bali)

Tommy Dimas disse que a cerimônia de professores de Piduka pretendia caminhar junto com as férias de Saraswati, como uma forma de tolerância e apreciação pela confiança da comunidade hindu balinesa.

A cerimônia de Masters de Piduka contou com a presença de mais de 500 funcionários do Atlas. Eles participaram da cerimônia do incurgador.

Visto, o prédio do templo da vila de Lan Puseh, Aldea de Berawa Adat, não pôde acomodar um grupo de funcionários e funcionários que participaram de cerimônias tradicionais. Alguns hindus embalaram o corpo da estrada.

Anteriormente, a administração do Atlas também havia cumprido e respondeu a uma carta de aviso de Phdi Bali e LBH KMHDI.

Na carta de repreensão, a administração do Atlas foi convidada a se desculpar e celebrar a cerimônia de Piduka Masters.

O pedido de desculpas foi realizado desde 3 de fevereiro de 2025, conduzindo uma audiência e mantendo contato com várias agências relevantes em Bali. A partir de líderes religiosos, forças de segurança que incluem membros dos representantes do povo e organizações sociais.

A Atlas também realizou uma reunião com o representante do Conselho Regional da República da Indonésia (DPD RI) Bali, Phdi Bali, Bali DPRD, Badung DPRD, Satpol PP e a polícia.

“Fazemos isso como prova de humildade e nosso pedido de desculpas pelo incidente foi feito por acidente”, disse Tommy.

Tommy disse que o Atlas Beach Club começou a operar em 2022 e atualmente absorve 1.300 trabalhadores. 700 funcionários que trabalham lá estão registrados como hinduísmo balineso. Observado, mais de 1.300 funcionários trabalham no Beach Club.

O Perbekel da vila de Tibubeneng que eu fiz Kamaya disse, atualmente milhares de pessoas dependem de suas vidas no Atlas Beach Club.

“Isso deve ser considerado, dada a importância da sustentabilidade econômica da comunidade balinesa”, disse Kamayaya.

Enquanto isso, os moradores da vila indígena de Berawa, chamada Sandra, revelaram que, depois que a cerimônia de Masters de Piduka foi realizada, esperava -se que a situação se acalmasse e conducesse a situação novamente.

“O principal objetivo é perdoar a nós mesmos”, disse Sandra.