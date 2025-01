Centenas de milhares de trabalhadores de Wall Street estão se preparando para enfrentar uma onda de demissões devido à adoção da IA?

Jacarta – Os trabalhadores de Wall Street preparam-se para uma grande onda de despedimentos que deverão ter um impacto significativo no mundo do trabalho no sector financeiro. Sabe-se que isso se deve aos avanços na tecnologia e automação de inteligência artificial (IA), que agora estão começando a substituir o papel dos humanos.

De acordo com pesquisa realizada pela Bloomberg Intelligence, da qual participaram grandes nomes como Citigroup, JPMorgan Chase e Goldman Sachs, posições de middle office e operações são as mais vulneráveis ​​à presença de IA.

Citando a Forbes, o inquérito revelou que os bancos globais deverão reduzir até 200 mil posições nos próximos três a cinco anos. Em Junho, o Citigroup informou que o sector bancário era o sector com maior probabilidade de ser afectado pela automação da IA ​​em comparação com outros sectores.

Na verdade, cerca de 54% dos empregos no setor bancário têm um elevado potencial de automação. De acordo com a mesma pesquisa, os gestores de informação e tecnologia de Wall Street esperam uma redução média da força de trabalho de 3% nas suas organizações.

Mais de 25% dos entrevistados estimaram uma redução ainda maior na força de trabalho, especificamente entre 5% e 10%. No geral, espera-se que o uso da IA ​​aumente a produtividade e gere lucros adicionais de 180 mil milhões de dólares até 2027, com os lucros antes de impostos a aumentarem entre 12% e 17%.

No entanto, alguns líderes da indústria sublinham que a IA não se trata simplesmente de substituir os humanos, mas de aumentar a produtividade. Teresa Heitsenrether, que lidera iniciativas de IA no JPMorgan, disse que a aplicação de IA generativa fortaleceu até agora os cargos existentes.

O mesmo foi expresso pelo CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, que viu o potencial da IA ​​para melhorar a qualidade de vida. No entanto, reconheceu que mesmo que os cargos fossem eliminados, esta tecnologia mudaria significativamente os padrões de trabalho.

Este fenómeno não ocorre apenas no sector financeiro. No setor de tecnologia, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que a IA poderia substituir engenheiros de software de nível médio até 2025. Em sua entrevista, Zuckerberg explicou que, embora o investimento inicial em IA seja bastante caro, os benefícios potenciais do papel de substituição de longo prazo são muito grandes. ignorar.

Estima-se até que a IA seja capaz de escrever código com uma eficiência equivalente à de engenheiros experientes que ganham atualmente centenas de milhares de dólares.

Com a crescente adoção da IA, Wall Street encontra-se agora numa encruzilhada entre aumentar a eficiência tecnológica ou criar nova incerteza para milhares de trabalhadores que correm o risco de perder os seus empregos.