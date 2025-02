Mais de 1.250 organizações locais podem ser influenciadas pela decisão do presidente dos EUA, incentivada pela adoção da lei de reforma da propriedade da terra

Atualmente, a África do Sul está ameaçada porque planeja abolir toda a ajuda futura por causa do país, o que pode afetar cerca de US $ 440 milhões em ajuda na África do Sul, perturbando programas vitais, incluindo HIV/AIDS e educação apoiada por Pepfar e influência em dezenas de não -Organizações governamentais na terra.

Isso segue o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que seu governo interromperá todos os fundos futuros para o país, onde muitas organizações dependem muito do financiamento ocidental.













Se Trump cumprir sua promessa, aqui estão alguns programas para influenciar:

De acordo com a política de saúde da Watch (HPW), algumas organizações não -governamentais dependem do financiamento americano, incluindo o Instituto de Saúde Reprodutiva e HIV, foram afetados, e algumas iniciativas enfrentam a atual interrupção do financiamento.

Ele afirmou que a suspensão do financiamento da PEPFAR, no valor de US $ 332,6 milhões apenas em 2024, foi ajudada no tratamento de pelo menos 5,9 milhões de sul -africanos que receberam terapia anti -retroviral.

“Esse distúrbio pode levar ao atraso nos serviços de clínicas, especialmente aqueles que atendem à população vulnerável.

“Muitas pessoas dependem dessas clínicas de resgate da ARV, que precisam viver todos os dias para manter seu sistema imunológico saudável, impedir o HIV resistente aos medicamentos e impedi -los de transferir o HIV para outros após a sua carga viral não pode ser determinada.

“Algumas clínicas deram aos clientes até o final da terça -feira para chegar ao ARV, enquanto outras se concentraram na clínica do governo”, informou a HPW.

O extraordinário vice -presidente da pesquisa e professor de ciências farmacêuticas, a Universidade de Iowa, Dr. Aliasger Salem, alertou sobre perdas de empregos e maior estresse econômico para o congelamento de ajuda, o que levará à perda de empregos no setor de saúde.

“O intervalo enfatiza a fragilidade dos oleodutos para financiar pesquisas e efeitos em cascata da insegurança administrativa. Os cientistas de um início de carreira que geralmente dependem de prêmios oportunos para estabelecer seus laboratórios são particularmente vulneráveis, o que aumenta a preocupação com a sustentabilidade do trabalho em pesquisas biomédicas “, afirmou.

A Universidade de Witwatersrand confirmou que a USAID havia emitido um comando de parada para alguns de seus programas de HIV.

Wits Reprodutive Health and HIV Institute (RHI) é o maior destinatário do financiamento Pepfar da África do Sul. O financiamento do financiamento ameaça seus programas de tratamento e prevenção de HIV, que são vitais para milhões de pacientes.

Seção 27. A Organização da Lei de Interesse Público expressou preocupação com as implicações mais amplas do financiamento por congelamento em serviços de saúde. A organização enfatizou que, embora a Pepfar não financie a maior parte do programa de HIV na África do Sul, suas contribuições ainda são cruciais para certas áreas.













De acordo com Pepfar, ele financiou mais de 1.250 organizações comunitárias locais desde o seu início, e o ministro da Saúde da África do Sul, Dr. Aaron Motsoalelelelads, indicou que a suspensão do financiamento ameaça em arremandos serviços de saúde direta e corre o risco de perder trabalho nessas organizações não -governamentais , esforços adicionais na África do Sul, o sistema de saúde em meio a uma crise permanente da saúde pública.

À medida que as relações comerciais estão profundamente se esforçando, o status da África do Sul, de acordo com a Lei de Crescimento e Oportunidades Africanas (AGOA), está em perigo, o que pode reduzir seu acesso aos mercados dos EUA.

Agoa expira em setembro deste ano; Se não for restaurado, pode afetar adversamente as exportações e empregos da África do Sul.

